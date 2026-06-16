Ντεσάν: «Δεν υπάρχει εκδίκηση στο ποδόσφαιρο»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα «εκδίκησης» απέναντι στη Σενεγάλη, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Τρίτη (17/6).

Η Σενεγάλη είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης, νικώντας με 1-0 τη Γαλλία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2002, αποτέλεσμα που αποτέλεσε την απαρχή του πρόωρου αποκλεισμού των τότε παγκόσμιων πρωταθλητών από τη φάση των ομίλων.

«Αυτό ανήκει στην ιστορία. Ακόμη και ο Καντέ δεν είμαι βέβαιος ότι είχε δει εκείνο το παιχνίδι. Οι περισσότεροι παίκτες μου δεν είχαν καν γεννηθεί το 2002. Ξέρω ότι σας αρέσει η λέξη “ εκδίκηση”, όμως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει εκδίκηση», τόνισε ο Ντεσάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ιστ Ράδερφορντ.

Ο Γάλλος τεχνικός χαρακτήρισε τη Σενεγάλη μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου.

«Διαθέτουν εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουν μεγάλη επιθετική ποιότητα και πολύ δυνατή μεσαία γραμμή. Όταν ανήκεις στις κορυφαίες ομάδες, διαθέτεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία», ανέφερε.