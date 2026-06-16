Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Φωκίδα

Ο σεισμός σημειώθηκε 58 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:58 μετά τα μεσάνυχτα (Τρίτη 16/6), σε περιοχή της Φωκίδας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 10 Χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Πενταγιών Φωκίδας.

3,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 22 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Ναυπάκτου.

Πηγή: newsbomb.gr