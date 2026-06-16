Νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Κώστας Μανωλιουδάκης

Σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό που παίρνει ένα σπουδαίο στέλεχος για την επικοινωνία της ΠΑΕ. Ο Κώστας Μανωλιουδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα.

Ο ετοιμόλογος, πάντα διαβασμένος και με δομημένο λόγο, φίλος και συνεργάτης επί μία δεκαετία στο SDNA, Κώστας Μανωλιουδάκης θα είναι ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που συνεχίζει να στελεχώνεται με άτομα που έχουν εμπειρία και ποιοτικά χαρακτηριστικά στον τομέα τους.

Το SDNA με μεγάλη υπερηφάνεια αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο που αλλάζει πόστο και από σήμερα θα εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στην επικοινωνία της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ένα ακόμα στέλεχος του SDNA που μεταγράφεται στην ελεύθερη αγορά και σε μια μεγάλη ομάδα δείχνοντας τη δυναμική του site και τα σπουδαία στελέχη που καταξίωσαν το πορτοκαλί site ως το Μέσο με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ελληνικό, αθλητικό διαδίκτυο.

Καλή επιτυχία Κώστα!