Βαθμός «χρυσάφι» με ιστορικό ντεμπούτο Δώνη σε Μουντιάλ!

Η Σαουδική Αραβία στην παρθενική παρουσία του Γιώργου Δώνη σε τελική φάση Μουντιάλ άντεξε στην πίεση της Ουρουγουάης αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας σε αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Τα «Πράσινα Γεράκια» προηγήθηκαν στο 41' με τον Αλ Αμρί, απάντησε η «Σελέστε» στο 80' με τον Αραούχο.

'Ενα σουτ του Αραούχο στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ότι καλύτερο είχε να επιδείξει το παιχνίδι στο ξεκίνημα του, με τον Μπιέλσα να παρατάσσει την ομάδα του παίζοντας από ψηλά εν αντιθέσει με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη που είχε μια πιο συντηρητική προσέγγιση.

Χρειάστηκε να συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο για να καταγραφεί η πρώτη καθαρή ευκαιρία από πλευράς Ουρουγουάης με την κεφαλιά του Βίνιας από το ύψος της μικρής περιοχής και τον Αλ Οβαΐς να δείχνει τα αντανακλαστικά του κάνοντας μια εκπληκτική απόκρουση!



Το ματς απέκτησε καλύτερο ρυθμό στη συνέχεια με το συγκρότημα του Γιώργο Δώνη να απαντά στις ευκαιρίες και τον 40χρονο Μουσλέρα να διώχνει με υπερένταση την μπάλα σε κοντινό σουτ του Αλ Αμρί. Ήταν ουσιαστικά το προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι Σαουδάραβες απειλούσαν από στημένες φάσεις. Στο 41' ο ίδιος παίκτης, (Αλ Αμρί) προωθήθηκε για ακόμη μια φορά και έπειτα από ασθενή απόκρουση του Μουσλέρα σε κεφαλιά του Κανό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0



Με αυτό το σκορ οδηγήθηκαν οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Βίνιας με κεφαλιά έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Αλ Οβαίς βρισκόταν σε ετοιμότητα απομακρύνοντας την μπάλα. Ο φορ της Ρεάλ Οβιέδο συνέχισε να μονοπωλεί στην επιθετική γραμμής της Ουρουγουάης πιάνοντας ακόμη μία κεφαλιά που πέρασε λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Ολ Οβαίς.

Την ίδια στιγμή ο Κανόμπιο με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο έδωσε νέα πνοή στην εθνική ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Στο 60΄ ήταν η σειρά του Ουγκάρτε με διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή να φτάσει κοντά στο γκολ, με την μπάλα ωστόσο να προσκρούει στο δοκάρι.

Η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύτηκε κάποιες διακοπές στο παιχνίδι «ροκανίζοντας» τον χρόνο και κάνοντας παράλληλα διαχείριση του σκορ, ενώ ο Μπιέλσα είδε την ομάδα του να βγαίνει συνεχώς στην επίθεση προσπαθώντας να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της ομάδας του Γιώργου Δώνη.

Τελικά τα κατάφερε στο 80' με τον Αραούχο να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ακόμη μια κεφαλιά του Βίνια που απέκρουσε ασθενώς ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας. H «Σελέστε» έχοντας αποκτήσει αυτοπεποίθηση πίεσε ασφυκτικά για το γκολ που θα της έδινε τη νίκη, ωστόσο ο 35χρονος γκολκίπερ των «Πράσινων Γερακιών» τόσο στο σουτ του Ντε Λα Κρούς στο 91', όσο και σε σουτ του Βαλβέρδε (93΄) είπε «όχι» διατηρώντας μέχρι τέλους το 1-1.

Σαουδική Αραβία (Δώνης): Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ (92' Λατζαμί), Αλταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί (92' Αλ Χαμντάν), Κανό, Τζουγαΐρ, Αλ Καϊμπαρί, Αλ Σαμάτ (81΄ Αλ Μπουσάλ), Αλ Νταουσαρί, Αλ Μπουραϊκάν (92' Αλ Χατζί).

Ουρουγουάη (Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Βίνια (46΄ Σανάμπρια), Κάσερες, Ολιβέρα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε (72' Ντε Λα Κρους), Βαλβέρδε, Βίνιας (90' Αγκίρε), Αραούχο (81΄ Ροντρίγκες), Νούνιεζ (46΄ Κανόμπιο).

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