Το διαζύγιο στο «γάμο» Ιβάν – Ραζβάν και η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ

Όπως στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι ανοίγουν και κλείνουν. Ενας τέτοιος κύκλος που κλείνει είναι αυτός του Ράζβαν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση του Ρουμάνου τεχνικού, δεν μιλάμε απλά για ένα κύκλο αλλά, για ένα κεφάλαιο που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Δικεφάλου.

Ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλά ένας προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι με αποδείξεις, ο προπονητής με τις περισσότερες επιτυχίες στην ιστορία της ομάδας. Ο προπονητής που ο Ιβάν Σαββίδης, εμπιστεύθηκε δυο φορές και μαζί πανηγύρισαν, τρία πρωταθλήματα (sorry αλλά πάντα θα βάζω στη σούμα το κλεμμένο του 2018) και 2 κύπελλα.

Το αήττητο πρωτάθλημα του 2019 και στη συνέχεια το ΝΤΑΜΠΛ (το πρώτο στην ιστορία του ΠΑΟΚ) καθώς επίσης και το μάγκικο – μαγικό πρωτάθλημα του 2024, θεωρώ πως αποτελούν τις κορυφαίες στιγμές του «Λούτσι» στην πολυετή θητεία του στην Τούμπα.

Η απόφαση του προέδρου του ΠΑΟΚ να τον επαναφέρει στον πάγκο της ομάδας το καλοκαίρι του 2021 (μετά το διαζύγιο του 2019), αποδείχθηκε κομβικής σημασίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως από τους 7 τίτλους που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ την εποχή Σαββίδη, οι 5 κατακτήθηκαν με τον Ρουμάνο στον πάγκο. Είχε προηγηθεί το Κύπελλο του 2017 με τον Βλάνταν Ιβιτς στον πάγκο της ομάδας και μεσολάβησε το Κύπελλο του 2021 με προπονητή τον Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομα του με μοναδικές ασπρόμαυρες στιγμές τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαικές διοργανώσεις. Ένιωσε τον ΠΑΟΚ στο πετσί του και τον εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο, όπου και όταν χρειάστηκε. Συνέδεσε το όνομα του με το club με ένα μοναδικό τρόπο, μετατρέποντας την Θεσσαλονίκη και την Τούμπα σε δεύτερο σπίτι του.

Γνώρισε την αποθέωση γιατί ο κόσμος τον εμπιστεύθηκε όχι μόνο σαν προπονητή αλλά και σαν άνθρωπο. Ακόμα και όσοι αγαπούν να τον αντιπαθούν, αναγνωρίζουν πως πρόκειται για μια προσωπικότητα που κατάφερε να εξελίξει την ομάδα, προκαλώντας σεβασμό και παράλληλα ταραχή στους αντιπάλους.

Σε μια απογραφή, όπως αυτή της καριέρας του προπονητή με το σκουφί, οφείλουμε θεωρώ να αναφέρουμε και τις κακές στιγμές. Η απώλεια 3 τελικών Κυπέλλου, αποτελεί δυσάρεστη ανάμνηση αλλά δεν μπορεί να σκεπάσει τις αμέτρητες χαρές και συγκινήσεις που ζήσαμε με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.

Τα πως και τα γιατί του διαζυγίου, θεωρώ ότι δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Κάθε σχέση στο ποδόσφαιρο, έχει αρχή και τέλος. Αν καλώς ή κακώς αποφάσισαν Σαββίδης και Λουτσέσκου να «πέσουν» οι τίτλοι τέλους, το ξέρουν καλύτερα οι δυο τους και θα το κρίνουν οι ιστορικοί του μέλλοντος.

Πολλές φορές παρομοίασα τη σχέση του προέδρου και του προπονητή με ένα… γάμο. Οι γάμοι όπως καλά γνωρίζουμε όλοι (οι νεότεροι θα το διαπιστώσουν στο μέλλον επιτρέψτε μου να προσθέσω), δεν είναι ρόδινοι. Εχουν τα πάνω τα κάτω τους, τις χαρές, τις λύπες, τις συγκινήσεις, τους καβγάδες, την κατανόηση, την συγχώρεση και πολλά ακόμα που τα βιώσαμε στην πολύχρονη αυτή σχέση.

Προφανώς έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να χωρίσουν οι δρόμοι τους και να ακολουθήσει ο καθένας τους τη δική του πορεία. Αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Καλείται να βαδίσει τον δικό του δρόμο, με τον προπονητή που θα επιλέξουν οι υπεύθυνοι, για την επόμενη μέρα της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο Δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη κατάσταση. Σε μικρό χρονικό διάστημα, καλείται ο οργανισμός να επιλέξει αντικαταστάτη και μαζί του να οργανώσουν τα επόμενα βήματα.

Να ληφθούν αποφάσεις για μια σειρά υποθέσεις που εκκρεμούν και παράλληλα να γίνει η επιλογή των παικτών που θα έρθουν στην Τούμπα για να ενισχύσουν το ρόστερ ενόψει της ιδιαίτερα απαιτητικής σεζόν που ξεκινά επισήμως τον Ιούλιο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία αλλά, αυτοί οι πιεστικός ρυθμός επιβάλλεται για να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ μια ανταγωνιστική ομάδα που θα επιστρέψει επιτυχίες και τίτλους μετά από δυο χρόνια.

ΥΓ Είχα προβλέψει πως η συνεργασία του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ θα περάσει φουρτούνα, αλλά στο τέλος θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο. Πήγα… κουβά αλλά έτσι είναι η ζωή. Σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος. Υγεία να έχουμε και όλα θα γίνουν όπως πρέπει.