«Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε τον Ντέμιαν Τζόουνς»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον Ντέμιαν Τζόουνς, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Ισπανία.

Σύμφωνα με το «Encestando», οι Μαδριλένοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 31χρονο σέντερ για την υπογραφή συμβολαίου μονοετούς διάρκειας και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Ο Ντέμιαν Τζόουνς έχει πλούσια θητεία στα παρκέ του NBA, με τις φανέλες των Ουόριορς, Χοκς, Σανς, Λέικερς, Κινγκς, Τζαζ και Καβαλίερς, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο.

Το δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επίτευξη συμφωνίας με τον Ντέμιαν Τζόουνς, θα κινηθεί και για την απόκτηση βασικού παίκτη στην θέση των γκαρντ.