ΑΕΛ Novibet: Ο Νταβέλης παραχωρεί δωρεάν τις μετοχές της ομάδας

Το αφεντικό των «βυσσινί» θα παραμένει προτάσεις μέχρι τις 28 Ιουνίου.

Την πρόθεση του να παραχωρήσει δωρεάν τις μετοχές της ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε ο Αχιλλέας Νταβέλης και δίνει προθεσμία στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 18 Ιουνίου.

Οι επαφές που είχε για πώληση των μετοχών δεν είχαν αίσιο τέλος («αυτή η διαδικασία όπως ακριβώς ορίστηκε, δεν έχει αποδώσει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα» αναφέρεται στην ανακοίνωση και ο κ. Νταβέλης άλλαξε στάση «θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο την πρόσκληση ενδιαφέροντος επενδυτών με σοβαρά εχέγγυα».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Φίλες & Φίλοι της ΑΕΛ,

στις 27 Μαΐου 2026 δηλώσαμε την πρόθεση μας για οριστική αποχώρηση από τα δρώμενα της ΠΑΕ ΑΕΛ με την πώληση όλων των μετοχών και των περιουσιακών της στοιχείων έως την 17η Ιουνίου, θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο την πρόσκληση ενδιαφέροντος επενδυτών με σοβαρά εχέγγυα. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία όπως ακριβώς ορίστηκε, δεν έχει αποδώσει έως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λαμβάνοντας λοιπόν σοβαρά υπόψην την απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος και παρότι το σκέλος των υποχρεώσεων της ΠΑΕ ΑΕΛ είναι σημαντικά μειωμένο και με συνέπεια ρυθμισμένο, σε σχέση με τους προκατόχους της απερχόμενης διοίκησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, η οικογένεια των ιδιοκτητών με αίσθημα ευθύνης και αναλαμβάνοντας το ιστορικό της χρέος απέναντι στην ΑΕΛ και στους Λαρισαίους συμπολίτες της, ανακοινώνει και επίσημα την πρόθεση της να παραχωρήσει εντελώς δωρεάν όλο το μετοχικό πακέτο της ΠΑΕ ΑΕΛ μόνο σε εκείνους που μπορούν να παρέχουν σοβαρά εχέγγυα για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές υποχρεώσεις της ομάδας. Η σημερινή απόφαση είναι απολύτως εναρμονισμένη με παλαιότερη δήλωση των ιδιοκτητών, που είχε γίνει στην εκδήλωση για την επέτειο των 60 χρόνων της ΑΕΛ, στο ωδείο Λάρισας.

Επιπροσθέτως με νέα καταληκτική προθεσμία που θα ισχύει από σήμερα, δίνουμε παράταση για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έως την Κυριακή 28 Ιουνίου. Επιθυμούμε να θέσουμε ως θεματοφύλακα της νέας αυτής προσπάθειας το Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος στο πρόσωπο του Δημάρχου και πρώτου πολίτη της πόλεως μας με το θεσμικό κύρος που διαθέτει, να μπορεί να δεχτεί τις προτάσεις και μόνο των ενδιαφερομένων, με στόχο την αποφυγή αμφισβητήσεων ή παρερμηνειών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μοναδικός όρος για την παραχώρηση των μετοχών μας σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που θα προκύψουν, είναι η επιλογή φερέγγυων επενδυτών που θα μπορούν να καλύψουν όλες τις τρέχουσες αλλά και τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ, με την παράθεση σοβαρών εγγυήσεων τους προκαταβολικά.

Οποιαδήποτε άλλη παράταση πέραν της 28ης Ιουνίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος, θέτει υπό αμφισβήτηση την εγγραφή της ΑΕΛ στην SL2, καθώς ο εναπομένων χρόνος είναι πολύ συγκεκριμένος και οι συνολικές ανάγκες της ομάδος πιεστικές. Μετά και τη σημερινή μας ιστορική κίνηση, κλείνει οριστικά ο κύκλος της προσφοράς της οικογένειας Νταβέλη στην ΑΕΛ και ευελπιστούμε να προκύψει άμεσα η ορθή διοικητική συνέχεια για την ομάδα της Λάρισας.

Η απόφαση μας αυτή, καθίσταται από σήμερα αναγκαία, με μοναδικό κίνητρο την οριστική διάσωση της ομάδας από σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν. Στο παρόν και στο μέλλον της ΑΕΛ δεν χωρούν κερδοσκόποι ούτε επιτήδειοι, γεγονός που αυτή η διοίκηση έχει κάνει σημαία και πράξη τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Αποχωρούμε πλούσιοι σε εμπειρίες και συναισθήματα, κρατώντας για πάντα στη καρδιά μας ένα ξεχωριστό κομμάτι για τη βασίλισσα του Θεσσαλικού κάμπου. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε διάδοχη κατάσταση εφόσον μας ζητηθεί, πιστεύοντας ακράδαντα ότι όλες οι παρελθούσες διοικήσεις έχουν προσφέρει πολλά και έχουν κάνει τις δικές τους αντίστοιχες θυσίες.

Σήμερα στη Λάρισα αποδεικνύουμε ότι η ιδέα και τα ιδανικά της ΑΕΛ ούτε πωλούνται, ούτε αγοράζονται, απλά παραχωρούνται στους καταλληλότερους όταν αυτό είναι επιβεβλημένο.

Μόνο με αυτό το τρόπο η ομάδα μας θα μπορεί να ελπίζει σοβαρά για το μέλλον της.

Ευχόμαστε ότι καλύτερο στην ΑΕΛ με τον καλπασμό του αλόγου της νίκης να ακούγεται διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια».