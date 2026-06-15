Τροχαίο δυστύχημα στην Πάρο: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν μια μοτοσυκλέτα με δύο επιβάτες και ένα αυτοκίνητο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση στην Πάρο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας να τραυματιστούν σοβαρά.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο αναβάτες υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ ο δεύτερος φέρει σοβαρά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Πηγή: newsit.gr