Τέλος από την Εφές ο Ρόλαντς Σμιτς

Μετά από μια διετία, η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε πως ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τον Ρόλαντς Σμιτς.
Ο 31χρονος Λετονός πάουερ φόργουορντ την φετινή σεζόν μέτρησε 6,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ σε 18:58' κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
İki sezondur formamızı giyen ve kulübümüzle Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazanan Rolands Šmits’e, sağladığı katkılar için teşekkür ederiz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 15, 2026
Kendisine, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Thank you Rolands! pic.twitter.com/shyKDlecpQ