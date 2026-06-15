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Τέλος από την Εφές ο Ρόλαντς Σμιτς

Μπάσκετ
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Η Αναντόλου Εφές με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ρόλαντ Σμιτς μετά από δυο χρόνια κοινής πορείας των δυο πλευρών

Μετά από μια διετία, η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε πως ολοκληρώνεται η συνεργασία της με τον Ρόλαντς Σμιτς.

Ο 31χρονος Λετονός πάουερ φόργουορντ την φετινή σεζόν μέτρησε 6,7 πόντους, 3,1 ριμπάουντ σε 18:58' κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Τέλος από την Εφές ο Ρόλαντς Σμιτς