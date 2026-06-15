Άρης Betsson: Βγήκαν τα διαρκείας, έπεσε το σάιτ λόγω επισκεψιμότητας

Στον αέρα τα εισιτήρια διαρκείας του μπασκετικού Άρη - "Τρέλα" για ένα μαγικό καρτελάκι από τους φίλους της ομάδας! Έπεσε προσωρινά το σύστημα

Αναλυτικά:

"Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι από σήμερα (15/06) τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Από σήμερα έως τις 25/06, οι περσινές/περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν στη θέση που κατείχαν τη σεζόν 2025-26.

Σε περίπτωση που οι περσινές/περσινοί κάτοχοι διαρκείας επιθυμούν την αλλαγή θέσης, θα έχουν την δυνατότητα ανανέωσης σε καινούργια θέση και με τιμή renewal μεταξύ 26/06 και 30/06.

Για νέους κατόχους η πλατφόρμα ανοίγει στη 01/07. Από αυτήν την ημέρα, οι θέσεις ελευθερώνονται για όλους τους φιλάθλους.

Σήμερα (15/06) η ανανέωση γίνεται μόνο μέσω της πλατφόρμας της More, ενώ από αύριο (16/06) τα εισιτήρια διαρκείας θα ανανεώνονται και στην μπουτίκ της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, Δευτέρα – Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 19:00. Πάμε όλοι μαζί, μια «γροθιά», στη νέα εποχή που ανατέλλει για τον ΑΡΗ!

Ενημερωθείτε για τα εισιτήρια διαρκείας των κιτρινόμαυρων ΕΔΩ"

Με διευκρινιστική διαρροή της η ΚΑΕ ενημερώνει πως το website δεν “έπεσε” λόγω τεχνικής βλάβης. Η πολύ μεγάλη ταυτόχρονη επισκεψιμότητα από το ενδιαφέρον για τα διαρκείας ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ασφαλείας του site, οι οποίοι προσωρινά περιόρισαν την πρόσβαση για λόγους προστασίας (όπως και στην ανακοινωση του Βασίλη Σπανούλη). Θα αποκατασταθεί στη διάρκεια.