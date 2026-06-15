Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Πιερίκ Πουπέ

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Πιερίκ Πουπέ, με την γαλλική ομάδα να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Την αποχώρηση του προπονητή Πιερίκ Πουπέ επιβεβαίωσε η Βιλερμπάν, με τον γαλλικό σύλλογο να εκδίδει ευχαριστήρια ανακοίνωση για την παρουσία και τη συμβολή του στον πάγκο της ομάδας.

Στο μήνυμά της, η γαλλική ομάδα αναφέρθηκε στον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τις αξίες που υπηρέτησε ο Γάλλος τεχνικός κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκφράζοντας ευχές για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Πουπέ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 8 νίκες σε 38 αγώνες στη EuroLeague, σε μια δύσκολη χρονιά για τον σύλλογο στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημοσίευση:

«Ευχαριστούμε, Πιερίκ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας σου στον σύλλογο, ενσάρκωσες με αυστηρότητα, επαγγελματισμό και ακεραιότητα τις αξίες του οργανισμού μας. Το πάθος σου και η αφοσίωσή σου στο να προσφέρεις φιλόδοξο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις στους φιλάθλους μας σημάδεψαν τη θητεία σου στην Βιλερμπάν.

Ολόκληρος ο σύλλογος σου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την καθημερινή σου προσήλωση, τη δουλειά και την αφοσίωσή σου· σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας σου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Όπου κι αν σε οδηγήσει το επόμενο κεφάλαιο, ξέρουμε ότι θα είναι όμορφο, γεμάτο επιτυχίες»