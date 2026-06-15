ΗΠΑ - Ιράν: Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές - Πότε θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Το μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν σήμερα (16/06) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί όλοι οι όροι της συμφωνίας, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται άμεσα σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ, ενώ, όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τεχεράνη το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Μέχρι την Παρασκευή ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Μιλώντας λίγο μετά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο της ομάδας G7, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα κάποια στιγμή μετά την επίσημη υπογραφή της, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Συμπλήρωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να διαπιστώσει εάν μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στον Λίβανο. «Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε σε τάξη τον Λίβανο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν και στον ρόλο των συμμάχων των ΗΠΑ, σημείωσε: «Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούμε μεγάλη βοήθεια, αλλά δεν είναι κακή ιδέα».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν έως ότου η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. «Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων για το Ιράν μέχρι να κάνει όσα πρέπει να κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πακιστάν: «Άμεση και οριστική παύση» των επιχειρήσεων»

Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για «άμεση και οριστική παύση» των επιχειρήσεων, έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και έχει δώσει εντολή για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Απρόθυμο το Ισραήλ

Στο μεταξύ, η εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να συνδέεται και με τις εξελίξεις στον Λίβανο, ένα από τα πλέον δύσκολα ζητήματα των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο και ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που θα σχετίζεται με τις εξελίξεις στη χώρα.

Η Χεζμπολάχ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου.

Πηγή: ethnos.gr