Επέκταση της συνεργασίας με τον Αντώνη Τσακιρόπουλο η ΑΕΚ

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αντώνη Τσακιρόπουλο να διατηρεί για τη νέα σεζόν τη θέση του προπονητή.

Η ανακοίνωση της Ένωσης: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αντώνη Τσακιρόπουλο, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Ο κόουτς Τσακιρόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στο μέσο της περασμένης σεζόν, θέτοντας σε εφαρμογή το πλάνο για άμεση αναδιοργάνωση του τμήματος, αλλάζοντας προς το καλύτερο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας».

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Αντώνης Τσακιρόπουλος δήλωσε στο aek.gr: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Διοίκηση της ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου, καθώς και για την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Η κοινή μας φιλοσοφία, η αμοιβαία εκτίμηση και η προσήλωση στους στόχους του Συλλόγου αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία συνεχίζουμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα την προσπάθεια να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί όπου ανήκει, στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Ο σχεδιασμός της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται πλέον στην τελική του ευθεία, καθώς το ρόστερ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελευταίες προσθήκες που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το αγωνιστικό μας πλάνο. Θα δείτε άλλωστε σύντομα και τις σχετικές ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό και δυνατό σύνολο με ποιότητα, χαρακτήρα και διάθεση για σκληρή δουλειά. Με ενότητα, συνέπεια και καθημερινή προσπάθεια, είμαι βέβαιος ότι η νέα σεζόν μπορεί να μας φέρει στον μεγάλο μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της ομάδας και υπόσχομαι στον κόσμο της ΑΕΚ ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τον κάνουμε υπερήφανο. Η ΑΕΚ είναι ένας πολύ μεγάλος Σύλλογος που οφείλει πάντα να κοιτάζει ψηλά και αυτό ακριβώς θα επιδιώξουμε τη νέα αγωνιστική περίοδο».

Καλή επιτυχία κόουτς!