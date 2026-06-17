Παγκόσμια αποθέωση για τον Μέσι μετά το ιστορικό χατ-τρικ στο Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι μονοπώλησε το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου ύστερα από τη σπουδαία εμφάνισή του στην πρώτη αναμέτρηση της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ σημείωσε τρία γκολ απέναντι στην Αλγερία, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 3-0 και καταγράφοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Μουντιάλ. Με αυτή την επίδοση έφτασε τα 16 γκολ στη διοργάνωση, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε και απέχοντας πλέον μόλις ένα τέρμα από την απόλυτη κορυφή των σκόρερ.

Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό στα μεγαλύτερα αθλητικά μέσα του πλανήτη. Η βρετανική Daily Mail τον χαρακτήρισε «αναπόφευκτο και εκπληκτικό», ενώ η αργεντίνικη Olé υπογράμμισε πως ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ισοφάρισε τον Κλόζε στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η La Nación στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο του στη νίκη της Αργεντινής, γράφοντας ότι «ο Μέσι είναι το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο», ενώ η βραζιλιάνικη O Globo τόνισε ότι τα τρία γκολ του τον έφεραν δίπλα στον Γερμανό θρύλο.

Στην Ισπανία, η Marca αφιέρωσε πρωτοσέλιδο με τίτλο «Ο Μέσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου», ενώ οι As και Gazzetta dello Sport συμφώνησαν πως ο Αργεντινός «έγραψε ιστορία». Αντίστοιχα, η γαλλική L'Equipe επέλεξε το σύνθημα: «Ένα, δύο, τρία... Ζήτω ο Λιονέλ Μέσι».

Με το χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία, ο Μέσι προσπέρασε στη λίστα των σκόρερ των Μουντιάλ τον Ρονάλντο Ναζάριο και τον Γκερντ Μίλερ, ενώ άφησε πίσω του και τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε σκοράρει δύο φορές νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Στην πιθανότατα τελευταία του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο αρχηγός της Αργεντινής μετρά πλέον 16 γκολ σε 27 αγώνες και έξι διαφορετικές διοργανώσεις. Αν και οι δύο πρώτες παρουσίες του απέφεραν μόλις ένα τέρμα συνολικά, οι διοργανώσεις του 2014 και του 2022 σηματοδότησαν την αγωνιστική του εκτόξευση, με τέσσερα και επτά γκολ αντίστοιχα.

Η διαδρομή των γκολ του Μέσι στα Μουντιάλ

2006: 1 γκολ

2010: 0 γκολ

2014: 4 γκολ

2018: 1 γκολ

2022: 7 γκολ

2026: 3 γκολ

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ο Μέσι έχει πλέον φτάσει τα 120 γκολ σε 200 συμμετοχές με τη φανέλα της Αργεντινής.

Πίνακας κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 16 γκολ Ρονάλντο (Βραζιλία) – 15 γκολ Γκερντ Μίλερ (Γερμανία) – 14 γκολ Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ Ζιστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ

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