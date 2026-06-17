Ο master των ανόδων Αλέκος Βοσνιάδης στον Πανσερραϊκό και επίσημα!

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη στην τεχνική ηγεσία.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος από σήμερα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας με έναν μοναδικό και ξεκάθαρο στόχο, την άμεση επιστροφή της εκεί που ανήκει, στην Super League!

O πολύπειρος προπονητής με την σφραγίδα… επιτυχίας σε όσες ομάδες έχει συνεργαστεί, προέρχεται από τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Super League 2 με την Καλαμάτα, την ΑΕΛ και την Athens Kallithea, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έχει οδηγήσει στην κορυφαία κατηγορία και τους: Απόλλωνα Σμύρνης, Νίκη Βόλου και Κέρκυρα.

Είναι γεννημένος στις 12/04/1961 στην Θεσσαλονίκη και έχει εργαστεί ως προπονητής σε Κισσαμικό, Ηρακλή, Τρίκαλα, Βέροια, Αναγέννηση Επανομής, Εορδαϊκό, Θερμαϊκό Θέρμης και Πολύκαστρο.

Coach, καλώς ήρθες στην οικογένεια των “λιονταριών”.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον προπονητή μας την φετινή σεζόν.