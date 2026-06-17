Κρήτη: Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια σε 24 ώρες - Στην Εντατική 14χρονος και 16χρονος

Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει δύο σοβαρά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα 24 ωρών στην Κρήτη με πατίνια.

Ως αποτέλεσμα των δύο ατυχημάτων δύο ανήλικοι νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στις Δαφνές Ηρακλείου, όπου ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με πατίνι. Ο ανήλικος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθεροποίηση και σύμφωνα με τους γιατρούς έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αργότερα, τη Δευτέρα (15/6), στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στον δρόμο Ροδάκινο – Κούμοι. Ένας 16χρονος που οδηγούσε πατίνι έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα από σημαντικό ύψος.

Ο 16χρονος από την πτώση υπέστη τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσηλευτικό ίδρυμα της περιοχής, πριν διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ. Ο 16χρονος νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Τα δύο ατυχήματα έρχονται να αναδείξουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση πατινιών, ειδικά από ανήλικους, και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφάλειας και προστασίας.

Πηγή: newsbomb.gr