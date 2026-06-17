Τι παράσταση έδωσε, τι show ήταν αυτό! Ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι σημείωσε το πρώτο του χατ-τρικ σε Μουντιάλ, έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε και η Αργεντινή καθάρισε με 3-0 την Αλγερία!

Στο κατάμεστο «Arrowhead Stadium» του Κάνσας, χωρητικότητας 76.416 θεατών, η Αργεντινή έστειλε μήνυμα υπεράσπισης των σκήπτρων με ηγέτη τον απόλυτο σούπερ σταρ!



Ο Λιονέλ Μέσι την πήρε από το... χέρι και μία εβδομάδα προτού συμπληρώσει τα 39, έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμος να τα δώσει όλα για το πολυπόθητο «back-2-back»!

Χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να σκοράρει, όμως «συνελήφθη» οφσάιντ. Ίδια μοίρα είχε και η προσπάθεια του Σαϊμπί στο 8', όμως εκεί χρειάστηκε ανασκόπηση της φάσης.

Στο 17ο λεπτό ο Μέσι «ζωγράφισε»! Ο Ντε Πολ τον τροφοδότησε στον άξονα, εκείνος είχε όλο το χώρο και το χρόνο, με αποτέλεσμα να εκτελέσει τον Λούκα Ζιντάν για το 1-0! Αυτό ήταν το 14ο γκολ του «Pulga» σε Μουντιάλ, 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο του.

Το υπόλοιπο ημίχρονο δεν χρήζει ανάλυσης, εκτός από το διάστημα 40'-44', όταν ο Σαϊμπί προσπάθησε να... ιδρώσει ο θεατής Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα γύρισμα και μια κεφαλιά του.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια και στην μία ώρα αγώνα (60'), ο ΜακΆλιστερ έπιασε ένα γεμάτο σουτ, ο Ζιντάν έκανε ασταθή επέμβαση και από κοντά ο Μέσι πέτυχε το 2-0, με το γήπεδο σε ντελίριο και τον Ζινεντίν Ζιντάν να κοιτά τον γιο του... αποσβολωμένος!

Στο 66' ο Ζιντάν απέκρουσε εντυπωσιακά το νέο σουτ του Μέσι, όμως δέκα λεπτά αργότερα (76') συνεργάστηκε με τον Νίκο Γκονσάλες και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το τελικό 3-0, το 16ο γκολ σε Μουντιάλ και το πρώτο χατ-τρικ του, στην έκτη συμμετοχή, όντας recordman πια. Έτσι, ισοφάρισε τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, Μίροσλαβ Κλόζε!



ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι / 4-4-2): Εμ. Μαρτίνες, Μοντιέλ (46' Μολίνα), Ρομέρο (80' Οταμέντι), Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Ντε Πολ, Αλμάδα (55' Γκονσάλες), Μέσι (80' Παζ), Λαουτ. Μαρτίνες (55' Άλβαρες).

ΑΛΓΕΡΙΑ (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς / 4-3-3): Ζιντάν, Μπελγκάλι, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί, Μπενταλέμπ (82' Μπουλμπίνα), Μάζα (82' Ζερούκι), Μπουνταουί (64' Αουάρ), Μούσα (64' Μάχρεζ), Σαϊμπί, Γκουιρί (64' Αμούρα).

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