Μυθικός Μέσι: Σκόραρε 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Η απίστευτη σύμπτωση με τον «Pulga» που έγραψε ιστορία σε ακόμα μία πρεμιέρα του Μουντιάλ με την Αργεντινή!

Ήταν 16 Ιουνίου 2006, όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε ντεμπούτο σε Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στη Σερβία. Μάλιστα, σκόραρε στο 6-0 της Αργεντινής, ανοίγοντας... λογαριασμό!

Μετά από 20 χρόνια παίζει στο έκτο Μουντιάλ και κόντρα στην Αλγερία η ιστορία επαναλήφθηκε! Στις 16 Ιουνίου 2026 έγινε ο πρώτος με έξι εμφανίσεις σε τελική φάση (14 γκολ) και σκόραρε ξανά, όπως τότε, φθάνοντας τα 118 γκολ σε 200 συμμετοχές! Μύθος...



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