Τα μυθικά ρεκόρ που κατέγραψε ο Μέσι κόντρα στην Αλγερία

Ο «Pulga» στα 39 του πρόσφερε ακόμη μια τρομερή παράσταση στο κορυφαίος επίπεδο, σκοράροντας τρία γκολ στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας, γράφοντας και ορισμένα μυθικά ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε έξι (!) Μουντιάλ, φτάνοντας παράλληλα τις 200 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινή!

Ο Μέσι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και τώρα του 2026, διεύρυνε το ρεκόρ του σε συμμετοχές στην διοργάνωση σε 27.

Πλέον, ο Μέσι έφθασε στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ (16 γκολ) και «συγκατοικεί» με τον Γερμανό, Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, μάλιστα κατέγραψε και το πρώτο του χατ-τρικ στην διοργάνωση, σε μια μαγική βραδιά για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

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