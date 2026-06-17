Καιρός σήμερα: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Βροχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιόνιο και ηπειρωτικά

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα
Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όμβρους και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.