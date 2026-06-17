Μπιέλσα: «Δεν είμαι... μοντέλο, δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση»

Ο προπονητής της Ουρουγουάης, απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε για την ασυνήθιστη στάση του στην επίσημη φωτογραφία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, λέγοντας πως δεν οφείλει καμία εξήγηση σε κανέναν.

Η FIFA ανέθεσε τη φωτογράφιση όλων των παικτών και προπονητών πριν από τη διοργάνωση, με σκοπό την προβολή τους σε γιγαντοοθόνες στα γήπεδα και σε ψηφιακά μέσα.

Η φωτογραφία του Μπιέλσα δείχνει τον 70χρονο Αργεντινό με το κεφάλι σκυμμένο και το βλέμμα προς τα κάτω, μια αντισυμβατική πόζα που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media και προκάλεσε πλήθος από memes.

«Δεν έχω να δώσω καμία εξήγηση», δήλωσε ο Μπιέλσα μετά την ισοπαλία 1-1 της Ουρουγουάης με τη Σαουδική Αραβία στο Μαϊάμι τη Δευτέρα (15/6).

«Η φωτογραφία τραβήχτηκε όπως τραβήχτηκε. Δεν είμαι μοντέλο. Δεν έχω απάντηση γι’ αυτό. Πρέπει επίσης να εξηγήσω γιατί δεν κοιτάζω αυτούς που μου μιλούν αυτή τη στιγμή; Δεν υπάρχουν εξηγήσεις που να οφείλω». Ο Μπιέλσα παρέμεινε σταθερός στη στάση του και πριν από τον αγώνα του 12ου ομίλου, κρατώντας το κεφάλι χαμηλά και το βλέμμα στο έδαφος καθώς περνούσε την περίφραξη των φωτογράφων πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

«Υπάρχει ένα όριο στο τι πρέπει να εξηγούμε», πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός. «Αν φοράω γυαλιά, γιατί τα φοράω; Κοιτάς κάποιον στα μάτια, γιατί το κάνεις αυτό; Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να φοράς γυαλιά, να κοιτάς κάποιον στα μάτια ή να κοιτάς προς τα κάτω».

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