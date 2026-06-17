Ολυμπιακός: Επίσημη κρούση για Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση στη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς.

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται εδώ και καιρό ο Πέταρ Στάνιτς, παρά τις υψηλές απαιτήσεις της Λουντογκόρετς. Ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να κατέθεσαν επίσημη πρόταση για τον 25χρονο Σέρβο μεσοεπιθετικό, κοντά στα 6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρωταθλητής».

Οι Βούλγαροι κοστολογούν τον παίκτη τους κοντά στα 9-10 εκατ. ευρώ, μιας και φέτος κατέγραψε 16 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος ο Στάνιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Europa League με 7 γκολ και μία ασίστ, σε δέκα συμμετοχές.

Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και η Άλκμααρ και ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει η στάση της Λουντογκόρετς.

