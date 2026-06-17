Λυγίζουν και οι θεοί: Σκόραρε και έβαλε τα κλάματα ο Μέσι! (vid)

Ο διαστημικός Λιονέλ Μέσι έδωσε μία μοναδική παράσταση κόντρα στην Αλγερία, βάζοντας τα κλάματα μετά το πρώτο του γκολ.

Η Αργεντινή ξεκίνησε εμφατικά στο Μουντιάλ με 3-0 κόντρα στην Αλγερία και το ιστορικό πρώτο χατ τρικ του "μάγου" σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ κι έφτασε στην κορυφή της λίστας τον Κλόζε, ενώ μόλις άνοιξε το σκορ στο 17' να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη», δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.