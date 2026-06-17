Ανακοίνωσε την επιστροφή Γρηγοροπούλου ο Πρωτέας Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας θα αποτελέσει ξανά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα της Γεωργίας Γρηγοροπούλου μετά την επιστροφή της από το NCAΑ,

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:



«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την αθλήτρια Γεωργία Γρηγοροπούλου για τη νέα αγωνιστική χρονιά (22χρ, 1.90μ). Η Γεωργία επιστρέφει στην οικογένεια του Πρωτέα, καθώς είχε φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας μας τη σεζόν 2021-22. Την τελευταία τετραετία αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA, ολοκληρώνοντας την τελευταία της χρονιά με τους Saint Mary’s Gaels, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί με το Πανεπιστήμιο της Santa Clara.



Η Γεωργία διαθέτει εμπειρία από το πρωτάθλημα γυναικών Α1, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν τόσο με την ομάδα του Κρόνου Αγ. Δημητρίου, όσο και με του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, υπήρξε μέλος των Εθνικών ομάδων αναπτυξιακών ηλικιών με σημαντικές διακρίσεις, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος των Εθνικών ομάδων Νέων Γυναικών. Πρόσφατα, συμπεριλήφθηκε στην 15άδα της Εθνικής ομάδας Γυναικών για το τουρνουά "Βάσω Μπεσκάκη" που διεξήχθη στα Ιωάννινα, όπου ήταν και στα δύο ματς στην 12άδα κι αγωνίστηκε με επιτυχία.



Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη που μου ξαναδίνεται η ευκαιρία να συνεργαστώ με την ομάδα. Ερχόμενη από την Αμερική, νιώθω ότι ο Πρωτέας είναι η ομάδα που μου ταιριάζει για το ξεκίνημα της επαγγελματικής μου καριέρας. Εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους της ομάδας και την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».



Καλωσορίζουμε και πάλι τη Γεωργία στην οικογένεια του Πρωτέα και της ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες».