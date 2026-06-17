Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ - Από Σεν Γκάλεν μέχρι... Αλουμίνι

Στο 2ο υπογκρούπ της σημερινής (17/6 14:00) κλήρωσης τοποθετήθηκε ο ΠΑΟΚ - Οι τέσσερις νέοι και τελικοί πιθανοί αντίπαλοι.

Γνωστά έγιναν από την UEFA σήμερα το πρωί τα δύο υπογκρούπ της κλήρωσης του 2ου προκριματικού του Europa Legue, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στους ισχυρούς του 2ου υπογκρούπ.

Η κλήρωση -ως είθισται- θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδος με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Τα «μεγάλα» ονόματα των ισχυρών (Μπεσίκτας-Τβέντε) τοποθετήθηκαν στο πρώτο υπογκρούπ, κάτι που «ευνόησε» τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι απέφυγαν και τα δύσκολα ταξίδια της Σκανδιναβίας (Τρόμσο-Χάμαρμπι).

Μαζί του στους ισχυρούς βρίσκονται οι Μπενφίκα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Πάφος. Αντίστοιχα, πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι οι: