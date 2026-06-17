Καλύτερα η Μάρω Κοντού: «Δεν αντιμετωπίζω πνευμονολογικό ή καρδιολογικό πρόβλημα, έπεσα και γλίστρησα»

Η σπουδαία ηθοποιός επικοινώνησε με τηλεοπτική εκπομπή προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση της υγείας της, διαψεύδοντας πληροφορίες που έκαναν λόγο για πνευμονολογικό ή καρδιολογικό πρόβλημα.
Όπως ανέφερε, η νοσηλεία της οφείλεται σε πτώση που είχε έπειτα από γλίστρημα. Από το ατύχημα υπέστη κάκωση στο ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό, κοντά στην περιοχή του πνεύμονα.
Η ίδια τόνισε ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο και πως η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την ανάρρωσή της.
Η αγαπημένη ηθοποιός εμφανίζεται αισιόδοξη και εκτιμά ότι σύντομα θα λάβει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι της.
Πηγή: skai.gr