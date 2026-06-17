12ος όμιλος: Αγγλία το φαβορί, last dance για τους Κροάτες, θα το παλέψει η Γκάνα!

Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Το επικρατέστερο σενάριο, το ακλόνητο φαβορί, η ομάδα που θα παλέψει για την έκπληξη. Ο 12ος όμιλος του Μουντιάλ στο... πιάτο σας!

Ένας από τους ομίλους με ξεκάθαρο φαβορί στο φετινό Μουντιάλ είναι ο 12ος, εκεί όπου η παρέα του Χάρι Κέιν έχει όλα τα φόντα για να πρωταγωνιστήσει. Με ένα σύνολο που συνδυάζει ταλέντο και ποιότητα, με ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, με την παρουσία των Μπέλιγχαμ και Ράις στην μεσαία γραμμή και με την καθοδήγηση του Τόμας Τούχελ από τον πάγκο, τα «Τρία Λιοντάρια» αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζουν απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά.

Από εκεί και πέρα, οι Κροάτες μοιάζουν να έχουν στα χέρια τους την 2η θέση, όμως κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει την επικίνδυνη Γκάνα. Οι Αφρικανοί έχουν ένα ρόστερ που ξεχωρίζει για τα φυσικά του χαρακτηριστικά και την ταχυδύναμη, ενώ σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές τους έχουν ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες πίεσης και υψηλού ανταγωνισμού.

Με δεδομένο βέβαια ότι σε τέτοιες διοργανώσεις παίζει κομβικό ρόλο η εμπειρία, η «Χρβάτσκα» είναι το φαβορί για την 2η θέση, ενώ ο Παναμάς δεν μοιάζει ικανός να απειλήσει τις υπόλοιπες ομάδες. Εάν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, το επικρατέστερο σενάριο είναι η Αγγλία να τερματίσει πρώτη, η Κροατία δεύτερη, η Γκάνα τρίτη και ο Παναμάς τελευταίος, πιθανώς και χωρίς βαθμούς. Όλα όμως θα φανούν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους…

ΑΓΓΛΙΑ

Για μια ακόμα φορά η Αγγλία ετοιμάζεται για την μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με στόχο να φέρει το τρόπαιο πίσω στο νησί, κάτι που κατάφερε μόνο το 1966. Στα προκριματικά μάλιστα, τα «Τρία Λιοντάρια» έκαναν επίδειξη δύναμης και ολοκλήρωσαν τα προκριματικά με 8 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, δίχως μάλιστα να δεχτούν ούτε ένα γκολ απέναντι σε Αλβανία, Σερβία, Λετονία και Ανδόρα.

Το ρόστερ της ομάδας ξεχειλίζει από ταλέντο, όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε διοργάνωση, με τον Τόμας Τούχελ να παίρνει πάντως «σκληρές» αποφάσεις που ενδεχομένως εξέπληξαν αρκετό κόσμο. Στην αποστολή της Αγγλίας λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται παίκτες όπως οι Πάλμερ, Φόντεν, Μαγκουάιρ και Αλεξάντερ - Άρνολντ.

Το όνομα που ξεχωρίζει είναι φυσικά αυτό του Χάρι Κέιν, με τον 32χρονο στράικερ να έχει ξεπεράσει φέτος τα 60 γκολ και να είναι έτοιμος να οδηγήσει την χώρα του σε μια σπουδαία διάκριση. Η «δίψα» που υπάρχει για ένα Μουντιάλ είναι τεράστια, το «It’s coming home» θα κυριαρχήσει και φέτος στις εξέδρες (και τις παμπ) και μένει να φανεί εάν αυτή την φορά το σύνθημα θα γίνει και πράξη.

Το σίγουρο είναι πως σε έναν όμιλο με Κροατία, Γκάνα και Παναμά οι Άγγλοι έχουν στο χέρι τους την πρώτη θέση και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουν τι διασταυρώσεις θα προκύψουν, κάνοντας ένα βήμα την φορά. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, μένει μόνο να φανεί εάν τα «Τρία Λιοντάρια» θα καταφέρουν αυτή την φορά να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι).

Αμυντικοί: Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Νίκο Ο’ Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Τίνο Λιβραμέντο (Νιουκάστλ), Νταν Μπερν (Νιουκάστλ), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν).

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα).

Επιθετικοί: Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Μάρκους Ράσφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Άντονι Γκόρντον (Νιουκάστλ), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ), Εμπερέσι Έζε (Άρσεναλ), Άιβαν Τόνεϊ (Αλ Αχλί).

ΚΡΟΑΤΙΑ

Η «παρέλαση» της «χρυσής» γενιάς της Κροατίας στα γήπεδα της Αμερικής! Η σπουδαία ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς που έφτασε μία… ανάσα από την κορυφή του κόσμου το 2018 στην Ρωσία και με τρομερή πορεία το 2022, αναμένεται να εντυπωσιάσει για ακόμη μία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Κροατία με «αρχηγό» της τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς που αναμένεται-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το πέρας του τουρνουά, θα επιδιώξει μια αξιόλογη πορεία στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Η τελευταία ευκαιρία για μία μεγάλη διάκριση, μίας γενιάς που πρόσφερε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο της Κροατίας και κυριάρχησε την τελευταία δεκαετία.

Για να καταφέρουν να περάσουν σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Κροάτες πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά, κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο τους με επτά νίκες και μόλις μία ισοπαλία.

Ο «αρχιτέκτονας» της σπουδαίας ομάδας της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, αποτελεί τον άνθρωπο πίσω από την… αναγέννηση του κροατικού ποδοσφαίρου και τον προπονητή των επιτυχιών. Βρίσκεται σχεδόν μία δεκαετία στον πάγκο της ομάδας και δικαίως θεωρείται ως ο κορυφαίος τεχνικός στην ιστορίας της χώρας.

Η αποστολή της Κροατίας αποτελείται από ένα έμπειρο σύνολο με ποδοσφαιριστές που έχουν διαγράψει σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά και όχι μόνο γήπεδα. Μόντριτς, Πέρισιτς, Κόβασιτς, Κράμαριτς, Πάσαλιτς αποτελούν σημείο αναφοράς για την εθνική Κροατίας και η εμπειρία τους αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Αδιαμφισβήτητα το μεγάλο όνομα είναι ο σπουδαίος Λούκα Μόντριτς, ο οποίος θα ηγηθεί της χώρας του, μετρώντας παράλληλα την τελευταία του διοργάνωση με το εθνόσημο.

Άξιος αναφοράς και ο ηγέτης της άμυνας, Γιόσκο Γκβάρντιολ που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του, παρότι δεν αποτελεί «πρώτο όνομα» για την Κροατία.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ντομινίκ Λιβάκοβιτς (Ντινάμο), Ντομινίκ Κοτάρσκι (Κοπεγχάγη), Ίβορ Πάντουρ (Χαλ Σίτι).

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούγε Τσάλετα-Τσαρ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γιόσιπ Σούταλο (Άγιαξ), Γιόσιπ Στάνισιτς (Μπάγερν Μονάχου), Μαρίν Πόνγκρατσιτς (Φιορεντίνα), Κρίστιαν Γιάκιτς (Άουγκσμπουργκ), Μάρτιν Έρλιτς (Μίντιλαντ), Λούκα Βούσκοβιτς (Αμβούργο).

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς (Μίλαν), Ματέο Κόβασιτς (Μάντσεστερ Σίτι), Μάριο Πάσαλιτς (Αταλάντα), Νικόλα Βλάσιτς (Τορίνο), Λούκα Σούτσιτς (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Μάρτιν Μπατούρινα (Κόμο), Πέταρ Σούτσιτς (Ίντερ), Νικόλα Μόρο (Μπολόνια), Τόνι Φρουκ (Ριέκα).

Eπιθετικοί: Ιβάν Πέρισιτς (Αϊντχόφεν), Αντρέι Κράμαριτς (Χόφενχαϊμ), Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα), Μάρκο Πάσαλιτς (Ορλάντο Σίτι), Πέταρ Μούσα (Ντάλας), Ίγκορ Ματάνοβιτς (Φράιμπουργκ).

ΓΚΑΝΑ

Μια φιλική ήττα με 5-1 από την Αυστρία τον Μάρτιο οδήγησε την Γκάνα σε αλλαγή προπονητή, με τον Ότο Άντο, που της έδωσε την πρόκριση στο Μουντιάλ (ρεκόρ 8-1-1 στα προκριματικά) να αποτελεί παρελθόν και τον Κάρλος Κέιρος να τον διαδέχεται. Ο πολύπειρος Πορτογάλος θα βρίσκεται για 5η φορά στην μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, αφού το πέτυχε και με Πορτογαλία (2010) και Ιράν (2014, 2018, 2022).

Από εκεί και πέρα, στο ρόστερ της αφρικανικής ομάδας ξεχωρίζει το όνομα του Αντουάν Σεμένιο, που πήρε φέτος μεταγραφή στην Μάντσεστερ Σίτι και κατάφερε να κάνει την διαφορά, αποδεικνύοντας την κλάση του. Μαζί του είναι ένα σύνολο παικτών που έχουν γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση αλλά και φυσικά χαρακτηριστικά (ταχύτητα, δύναμη) και παράλληλα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παίξουν σε συνθήκες πίεσης. Φυσικά στην άμυνα υπάρχει και ένας παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό Πρωτάθλημα, ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ.

Η καλύτερη πορεία της Γκάνας σε Μουντιάλ είναι αυτή του 2010, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, επίτευγμα που είναι πολύ δύσκολο να επαναλάβει. Η παρουσία Αγγλίας και Κροατίας στον όμιλο την κάνει αουτσάιντερ για πρόκριση στην επόμενη φάση, όμως εάν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη, είναι αυτή. Και θα το παλέψει με όλες της τις δυνάμεις, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της κόντρα στον Παναμά (σε ένα must-win παιχνίδι εάν θέλει να ελπίζει σε κάτι καλό).

Κόντρα σε Αγγλία και Κροατία δεν θα έχει καθόλου εύκολο έργο, όμως το σίγουρο είναι ότι ουδείς μπορεί να την ξεγράψει.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Λόρενς Άτι Ζίγκι (Σεντ Γκάλεν), Τζόζεφ Άνανγκ (Σεντ Πάτρικς), Μπέντζαμιν Ασάρε (Χαρτς οφ Όουκ).

Αμυντικοί: Αλιντού Σεϊντού (Ρεν), Τζόνας Ατζετέι (Βόλφσμπουργκ), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο Βαγιεκάνο), Γκίντεον Μενσά (Οσέρ), Αμπντούλ Μπάμπα Ράχμαν (ΠΑΟΚ), Τζερόμ Οπόκου (Μπασακσεχίρ), Κότζο Πέπρα Όπονγκ (Νις), Ντέρικ Λούκασεν (Πάφος), Μάρβιν Σενάγια (Οσέρ).

Μέσοι: Κάλεμπ Γιρένκι (Νόρτζελαντ), Τόμας Παρτέι (Βιγιαρεάλ), Κουάσι Σίμπο (Οβιέδο), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Ελίσα Οβούσου (Οσέρ), Ογκουστίν Μπουάκιε (Σεντ Ετιέν).

Επιθετικοί: Φατάβου Ισαχάκου (Λέστερ), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ), Μπράντον Τόμας Ασάντε (Κόβεντρι), Κρίστοφερ Μπονσού Μπα (Αλ Κάντσια), Ινιάκι Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Καμάλντιν Σουλεμάνα (Αταλάντα), Έρνεστ, Νουαμά (Λυών), Πρινς Αντού (Βικτόρια Πλζεν).

ΠΑΝΑΜΑΣ

Ο Παναμάς αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, μετά την Ρωσία το 2018, θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη του ιστορική νίκη στην διοργάνωση και γιατί όχι και κάτι ακόμη περισσότερο.

Για να φτάσει όμως μέχρι την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 , πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία στην προκριματική φάση της CONCACAF, με «πρωτεργάτη» τον Δανό τεχνικό, Τόμας Κρίστιανσεν, που παρουσίασε ένα συμπαγές σύνολο με την δική του «ταυτότητα» στον γήπεδο. Στον τελικό γύρο των προκριματικών κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου που συμμετείχε απέναντι σε Σουρινάμ, Ελ Σαλβαδόρ και Γουατεμάλα και έτσι εξασφάλισε απευθείας εισιτήριο για την διοργάνωση.

Ο Παναμάς δείχνει ένα σταθερό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια και η ομοσπονδία της χώρας έχει ρίξει το βάρος της στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της εθνικής Ανδρών. Τα τελευταία χρόνια οι «Canaleros» έχουν καθιερωθεί ως η πιο σταθερή ομάδα της Κεντρικής Αμερικής, με παρουσία στον τελικό του Gold Cup το 2023, στον τελικό του Nations League της CONCACAF, αλλά και σημαντικές πορείες στον Copa America.

Ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Τόμας Κρίστιανσεν, βρίσκεται τα τελευταία έξι έτη στον πάγκο της εθνικής του Παναμά και θεωρείται ως ο «αναμορφωτής» του ποδοσφαίρου της χώρας.

Υπό τις οδηγίες του, ο Παναμάς ανέβηκε σιγά σιγά επίπεδο, με στοχευμένη δουλειά και πλάνο που αποδίδει… καρπούς, ενώ έχει κάνει σημαντικά βήματα και στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, καθώς τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί εξαιρετικές πορείες στις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Η αποστολή του Παναμά για το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελείται συνολικά από 26 ποδοσφαιριστές, συνδυάζοντας την εμπειρία με τον νεανικό ενθουσιασμό, με σημαντικούς παίκτες που αγωνίζονται σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Αμερικής, αλλά και της Ευρώπης.

Στο ρόστερ του Παναμά ξεχωρίζει με την παρουσία ο εμβληματικός αρχηγός και ρέκορντμαν συμμετοχών, Ανίμπαλ Γοδόι. Ο πολύπειρος 36χρονος μέσος αποτελεί ηγετική φυσιογνωμία για την ομάδα της χώρας με εμπειρία από σπουδαία πρωταθλήματα και διοργανώσεις, ενώ «δεσπόζει» με την παρουσία του στην μεσαία γραμμή.

Ο επιθετικός Ισμαέλ Ντίας αποτελεί την «ήρεμη δύναμη» της ομάδας και αυτός που με δικά του πολύ κρίσιμα γκολ έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να συνεισφέρει τα μέγιστα στις επιτυχίες της ομάδας του.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναμά:

Τερματοφύλακες: Λουίς Μεχία (Νασιονάλ), Ορλάντο Μασκέρα (Αλ Φαϊχά), Σέσαρ Σαμούδιο (Μαρατόν).

Αμυντικοί: Αμίρ Μουρίγιο (Μπεσίκτας), Χοσέ Κόρντομπα (Νόριτς), Σέσαρ Μπλάκμαν (Σλόβαν Μπρατισλάβας), Αντρές Αντράντε (ΛΑΣΚ Λιντς), Έρικ Ντέιβις (Πλάσα Αμαδόρ), Ρόντερικ Μίλερ (Τουράν Τοβούζ), Χιοβάνι Ράμος (Πουέρτο Καμπέγιο), Χόρχε Γκουτιέρες (Ντεπορτίβο Λα Γουάιρα), Φιντέλ Εσκομπάρ (Σαπρίσα), Εντγάρντο Φαρίνια (Νίζνι Νόβγκοροντ).

Μέσοι: Γκοντόι (Σαν Ντιέγκο), Καρασκίγια (Πούμας), Κρίστιαν Μαρτίνες (Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα), Κάρλος Χάρβεϊ (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες (Χουάρες), Σέσαρ Γιάνις (Κομπρεσάλ), Γιοέλ Μπάρσενας (Μασατλάν), Αλμπέρτο Κιντέρο (Πλάσα Αμαδόρ), Αζαρίας Λοντόνιο (Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα).

Επιθετικοί: Ισμαέλ Ντίας (Λεόν), Χοσέ Φαχάρδο (Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα), Τομάς Ροντρίγκες (Ντεπορτίβο Σαπρίσα), Σεσίλιο Βάτερμαν (Ουνιβερσιδάδ ντε Κονσεπσιόν).

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