Δίκη Μαραντόνα: Σοκαριστική αποκάλυψη από τον φροντιστή - Μίλησε για χειραγώγηση των ιατρών

Μια μεγάλη αποκάλυψη έκανε στη δίκη που είναι σε εξέλιξη ο φροντιστής του Μαραντόνα, ο οποίος ανέφερε πως υπήρξε χειραγώγηση από τους ιατρούς στις τελευταίες στιγμές του Αργεντίνου θρύλου.

Κατάθεση για τις τελευταίες στιγμές του Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε ο φροντιστής του, Κάρλος Κοτάρο, δηλώνοντας πως η ιατρική ομάδα που τον είχε αναλάβει, τον χειραγωγούσε για να ελέγχει με ποιόν μιλάει. Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Σαν Ισίδρο, ο Κάρλος Κοτάρο δήλωσε πως «είμαι μάρτυρας χειραγώγησης μέσω τηλεφώνου», μιλώντας αναλυτικά για την κατάσταση που βίωνε ο Αργεντίνος σταρ το 2020.

Συγκεκριμένα, κατέθεσε ότι ο γραμματέας του Μαραντόνα Μαξιμιλιάνο Πομάργκο αποφάσιζε «εάν οι κόρες του μπορούσαν να τον δουν η όχι», και ότι «τα τηλέφωνα του Ντιέγκο χτυπούσαν, αλλά δεν απαντούσαν». Ο συγκεκριμένος γραμματέας όμως δεν διώκεται, όπως οι επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές), οι οποίοι δικάζονται για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακία».

Μάρτυρες και Κοτάρο, κατέθεσαν ότι ο ιατρικός εξοπλισμός ήταν λειψός στο σπίτι που φρόντιζαν τον Μαραντόνα στο Τίγκρε, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση και πνευμονικό οίδημα.

Ο γενικός ιατρός κ. Ντι Σπάνια, αφού είχε επισκεφθεί το σπίτι στο Τίγκρε δύο φορές, δήλωσε ότι ο συντονιστής του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης που είναι κατηγορούμενος, τον είχε διατάξει να μην επιστρέψει, προκειμένου να παράξει περαιτέρω φροντίδα στον ασθενή του.

