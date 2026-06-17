Η Αλ Καλίτζ αποχαιρέτησε την... ελληνική παροικία της (pic)

Πέντε αποχωρήσεις, μερικές εκ των οποίων επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Η σαουδαραβική ομάδα Αλ Καλίτζ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με πέντε ποδοσφαιριστές που είχαν βασικό ρόλο στο ρόστερ της τα τελευταία χρόνια, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία μιας «ελληνικής παρουσίας» στο κλαμπ.

Πρόκειται για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές Κώστας Φορτούνης, Γιώργος Μασούρας και Δημήτρης Κουρμπέλης, καθώς και τους ξένους Πάολο Φερνάντες και Μπαρτ Σένκεφελντ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Φορτούνης έχει ήδη επιστρέψει στον Ολυμπιακός, ενώ το ίδιο ισχύει —τουλάχιστον προσωρινά— και για τον Μασούρα. Ο Φερνάντες γύρισε στην ΑΕΚ, ενώ οι Κουρμπέλης και Σένκεφελντ κυκλοφορούν πλέον ελεύθεροι, με πιθανές νέες επιλογές για τη συνέχεια της καριέρας τους.