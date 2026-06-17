Έπλεξε το εγκώμιο του Μέσι ο Ζλάταν: «Ο βασιλιάς είναι ακόμα εδώ»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μίλησε για το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι με αφορμή το χατ-τρικ του Αργεντινού στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι τράβηξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά πετυχαίνοντας χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία και τη νίκη με 3-0 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την εμφάνιση αυτή δεν άφησε χωρίς σχόλιο ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς, μιλώντας για την κλάση του Αργεντινού ακόμα και στην ηλικία των 38.

«Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι... αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Σουηδός πρώην σπουδαίος επιθετικός.

«Ο Μέσι δεν είχε απλώς ένα καλό εναρκτήριο παιχνίδι... έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Οι άνθρωποι μιλάνε για ηλικία, για το τέλος μιας εποχής, για πίεση στα 38 και μετά στα 39... αλλά αυτός δεν νιώθει τίποτα από αυτά. Αντίθετα, δημιουργεί πίεση για κάθε αμυντικό στο τουρνουά. Η Αλγερία προσπάθησε να μείνει βαθιά, προσπάθησε να τον δυσκολέψει, προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική... αλλά όταν ο Μέσι παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει.

Ένα χατ-τρικ την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό... αυτή είναι μια δήλωση. Αυτή είναι μια προειδοποίηση για κάθε ομάδα που έχει απομείνει σε αυτό το τουρνουά. Και αυτός είναι ο λόγος που η Αργεντινή κέρδισε τόσο άνετα - γιατί όταν έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν, δεν χρειάζεσαι δέκα ευκαιρίες. Χρειάζεσαι μια στιγμή μαγείας... και τους έδωσε τρεις. Τώρα οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μιλάνε ξανά... ‘Είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο;’ Δεν μιλάω. Δείχνω. Και απόψε, ο Μέσι το έδειξε σε όλους. Δεν ήταν απλώς τρεις βαθμοί για την Αργεντινή... αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο βασιλιάς είναι ακόμα εδώ!», είπε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.

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