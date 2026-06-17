Συνάντηση για τη Νέα Τούμπα - Στο επίκεντρο η αστική ανάπλαση (pic)

Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) ανάμεσα σε αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, παρουσία των γενικών γραμματέων του Υπουργείου, με αντικείμενο τη Νέα Τούμπα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αστική ανάπλαση της περιοχής, με έμφαση στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, την υπογειοποίηση, τη δημιουργία χώρων στάθμευσης και την ανάπτυξη χώρων πρασίνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους, με νέο ραντεβού προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα.

Στις τάξεις του ΠΑΟΚ υπάρχει ικανοποίηση δεδομένου πως οι διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ, όπως είχε γίνει γνωστό και τις προηγούμενες ημέρες, στα τέλη Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιρειών θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών τους.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στη συνάντηση με σχετική ανάρτησή του, στην οποία σημείωσε: «Σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αστική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και το γήπεδο στην Τούμπα».