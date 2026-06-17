Ανανέωσε τον δανεισμό του Τσάβες ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην επέκταση του δανεισμού του Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Το «Τριφύλλι» βρισκόταν σε αναζήτηση δύο τερματοφυλάκων και από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό ότι ο Λούκας Τσάβες συγκέντρωνε αρκετές πιθανότητες να παραμείνει στον σύλλογο, παρότι δεν πραγματοποίησε ούτε μια συμμετοχή υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν προχώρησε στην ανανέωση του δανεισμού του Αργεντινού γκολκίπερ από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, συμπεριλαμβάνοντας στην συμφωνία και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η συγκεκριμένη είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον έγκυρο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ενώ ο Τσάβες έδωσε το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.