«Έντονο το ενδιαφέρον για τον Τρέι Γιανγκ - Παραμένουν φαβορί οι Ουίζαρντς»

Σύμφωνα με Αμερικανικά Μέσα ο Τρέι Γιανγκ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του ΝΒΑ, ωστόσο το πιθανότερο σενάριο είναι η παραμονή του στους Ουίζαρντς.

Στο προσκήνιο έχει μπει ξανά το όνομα του Τρέι Γιανγκ,καθώς η αξία του στην αγορά παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν από το trade deadline της περασμένης σεζόν.

Όπως αποκάλυψε ο NBA Insider Τζέικ Φίσερ μέσω του Bleacher Report, αρκετοί οργανισμοί εξετάζουν πλέον σοβαρά την περίπτωσή του για τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

«Υπάρχει πλέον ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον Τρέι Γιανγκ σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε τον Φεβρουάριο, όταν ουσιαστικά δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φίσερ.

Ο 27χρονος γκαρντ πήγε στους Ουίζαρντς από τους Ατλάντα Χοκς λίγο πριν από την ολοκλήρωση της περσινής περιόδου ανταλλαγών, όμως η πρώτη του χρονιά στην πρωτεύουσα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε.

Παρά τα σενάρια που αναπτύσσονται γύρω από το όνομά του, το επικρατέστερο ενδεχόμενο εξακολουθεί να είναι η παραμονή του στους Ουίζαρντς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία με την ομάδα αντί να ενεργοποιήσει το player option ύψους 49 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026-27.