Πρόωρο αντίο στο Σινσινάτι ο Τζόκοβιτς! (vids)

O Tιάγκο Τιράντε έκανε την ανατροπή κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον άφησε εκτός τρίτου γύρου στο Σινσινάτι!

Παίζοντας το πρώτο του ματς στη διοργάνωση μετά τον τρίτο τίτλο του το 2023, ο θρυλικός Σέρβος (Νο.5) ηττήθηκε από τον 25χρονο Αργεντινό (Νο.50) με 2-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 44 λεπτά και αναγκαστικά στρέφει το βλέμμα του στο US Open (30/8).

Ο Νόλε μπορεί να πήρε το πρώτο σετ, όμως η ζέστη σιγά-σιγά τον εξαντλούσε και, μάλιστα, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο δεύτερο.

"He was literally down on the ground" 🤯



How does @DjokerNole win this game 🤔#CincyTennis pic.twitter.com/tkpyy8xF4q — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026

Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τρίτο, όπου ο Τιράντε πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ στο 4-4 και στη συνέχεια σέρβιρε με μεγάλη ψυχραιμία για τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε 2/15 μπρέικ πόιντ!

Ο Αργεντινός θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Μαρτίν Λανταλούθε, ενώ ο Τζόκοβιτς θα πάει στη Νέα Υόρκη έχοντας παίξει μόνο έναn αγώνα μετά το Wimbledon.

TOP, Thiago 🙌



Tiranted battles past three-time champion Djokovic 2-6 6-4 6-4 at #CincyTennis pic.twitter.com/sJczqBWjhQ — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026