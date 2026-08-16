Πρόωρο αντίο στο Σινσινάτι ο Τζόκοβιτς! (vids)

Παίζοντας το πρώτο του ματς στη διοργάνωση μετά τον τρίτο τίτλο του το 2023, ο θρυλικός Σέρβος (Νο.5) ηττήθηκε από τον 25χρονο Αργεντινό (Νο.50) με 2-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 44 λεπτά και αναγκαστικά στρέφει το βλέμμα του στο US Open (30/8).
Ο Νόλε μπορεί να πήρε το πρώτο σετ, όμως η ζέστη σιγά-σιγά τον εξαντλούσε και, μάλιστα, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο δεύτερο.
Οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο τρίτο, όπου ο Τιράντε πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ στο 4-4 και στη συνέχεια σέρβιρε με μεγάλη ψυχραιμία για τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε 2/15 μπρέικ πόιντ!
Ο Αργεντινός θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Μαρτίν Λανταλούθε, ενώ ο Τζόκοβιτς θα πάει στη Νέα Υόρκη έχοντας παίξει μόνο έναn αγώνα μετά το Wimbledon.
TOP, Thiago 🙌— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026
Tiranted battles past three-time champion Djokovic 2-6 6-4 6-4 at #CincyTennis pic.twitter.com/sJczqBWjhQ
WARRIOR MENTALITY 👍@DjokerNole grinds through a 17:51 hold of serve #CincyTennis pic.twitter.com/4aoaBRxOyk— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026
120 MPH 🤯— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026
Tirante UNLEASHES the fastest forehand of the 2026 Masters season! #CIncyTennis pic.twitter.com/rxkqlbBWz8