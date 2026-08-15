Καντέρ: «Εγώ και η Κλαρκ θα γίνουμε οι νέοι Μπράιαντ και Σακίλ» (vid)

Ο Ενές Καντέρ μίλησε για την απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή στο draft του WNBA και τόνισε πως με την Κέιτλιν Κλαρκ μπορούν να γίνουν… οι επόμενοι Μπράιαντ-Σακίλ.

Ο Ενές Καντέρ θέλει να αγωνιστεί στο WNBA και έτσι δήλωσε συμμετοχή στο draft του 2027.

Ο 34χρονος μίλησε για αυτή την απόφαση και ανέφερε πως οι κανονισμοί που υπάρχουν του επιτρέπουν να παίξει στην λίγκα. Ακόμη, αναφέρθηκε στην Κέιτλιν Κλαρκ και είπε πως μπορούν να γίνουν οι νέοι Κόμπε Μπράιντ και Σακίλ Ο’Νιλ.

Αναλυτικά:

«Σύμφωνα με τους κανόνες τους, αν πατήσω στο παρκέ και δηλώσω ότι είμαι γυναίκα, μου επιτρέπεται να αγωνιστώ και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αυτοί είναι οι κανόνες που δημιούργησαν.

Εγώ και η Κέιτλιν θα είμαστε οι Κόμπε και Σακίλ της νέας εποχής. Σκεφτείτε το αυτό: Βγαίνουμε στον αιφνιδιασμό, η Κέιτλιν μου πετάει μια λόμπα και καρφώνω. Μετά εγώ και η Κέιτλιν χτυπάμε στήθος με στήθος, που τώρα επιτρέπεται να κάνω, επειδή είμαι γυναίκα».