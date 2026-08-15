Στη 12η θέση του ακοντισμού ο Τσίτσος στον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του (vid)

Τη 12η θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Τσίτσος στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, στην πρώτη του παρουσία σε μεγάλο τελικό σε επίπεδο ανδρών.

Ο 26χρονος αθλητής του Θωμά Κυριαζή ξεκίνησε τον αγώνα με βολή στα 71,45 μ., η οποία αποδείχθηκε και η καλύτερή του στον τελικό και τον έφερε στη 12η θέση της κατάταξης.

Στις επόμενες δύο προσπάθειές του οι βολές του ήταν κάτω από τα 70 μέτρα, με τον ίδιο να τις ακυρώνει. Ο Τσίτσος δεν κατάφερε να βγάλει στον τελικό την τεχνική που θα ήθελε και για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου έμεινε κάτω από τα 74 μέτρα.

Διαφορετικές ήταν και οι καιρικές συνθήκες σε σχέση με τον προκριματικό. Την ώρα του τελικού στο Alexander Stadium η θερμοκρασία βρισκόταν στους 18 βαθμούς, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στους 35 βαθμούς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό, όπου με βολή στα 80,95 μ. σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό.

Με αυτή την επίδοση είχε βελτιώσει το 80,56 μ. που είχε σημειώσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο, με τις συγκεκριμένες δύο επιδόσεις να αποτελούν τις πρώτες βολές της καριέρας του πάνω από τα 80 μέτρα.