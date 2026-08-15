Στην 6η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στα 4Χ100μ. ανδρών (vid)

Την έκτη θέση κατέκτησε η Εθνική Ελλάδας στον τελικό των 4Χ100μ. ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 39.21.

Η ελληνική τετράδα των Γιάννη Βοσκόπουλου, Νίκου Παναγιωτόπουλου, Σωτήρη Γκαραγκάνη και Βασίλη Μυριανθόπουλου ολοκλήρωσε τις αλλαγές και έφτασε στον τερματισμό με χρόνο πολύ κοντά στο 39.17 που είχε σημειώσει στον προκριματικό.

Ο Βοσκόπουλος κάλυψε το πρώτο σκέλος σε 10.79, έχοντας σημειώσει 10.59 στον προκριματικό. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έκανε 9.54 έναντι 9.42 στην πρωινή κούρσα, ενώ ο Γκαραγκάνης κινήθηκε επίσης σε 9.54, έχοντας καταγράψει 9.41 στον προκριματικό.

Ο Μυριανθόπουλος ήταν ο μοναδικός από την ελληνική τετράδα που βελτίωσε τον επιμέρους χρόνο του σε σχέση με την προηγούμενη κούρσα. Ανέλαβε το τελευταίο σκέλος και τερμάτισε σε 9.34, ενώ στον προκριματικό είχε σημειώσει 9.75.

Η Ελλάδα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από την Πολωνία, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση με 39.18. Η ελληνική ομάδα αρχικά είχε βρεθεί στην έβδομη θέση, ωστόσο η ακύρωση της Ιταλίας την ανέβασε τελικά στην έκτη.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία με 38.45, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Γερμανία με 38.64 και στην τρίτη το Βέλγιο με 38.70.