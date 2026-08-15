Βράδυ Κυριακής η μάχη του Τσιτσιπά με τον Αλιασίμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει αύριο Κυριακή (16/8) στη δράση και θα βρει απέναντί του ένα υψηλό εμπόδιο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Νο.4 στον κόσμο, και ο αγώνας τους θα αρχίσει περίπου στις 19.30-20.00 (Cosmote Sport 6). Θα προηγηθεί η αναμέτρηση του Μάρκο Τρουνγκελίτι με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που θα ανοίξει το πρόγραμμα του Grandstand στις 18.00.

Οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί άλλες δέκα φορές στο tour και ο Στέφανος έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, αφού προηγείται στο head to head με 7-3.

Ο νικητής θα παίξει στον τρίτο γύρο με Αρτούρ Ριντερκνές ή Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ματς της ημέρας, πρεμιέρα κάνουν οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Έλενα Ριμπάκινα, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Ελίνα Σβιτολίνα, Μίρα Αντρέεβα, Τέιλορ Φριτζ και Μπεν Σέλτον. Πολύ «φορτωμένο» πρόγραμμα!

Το πρόγραμμα στα δύο μεγάλα courts:

P&G Stadium Court (18.00)

Τάουνσεντ-Ριμπάκινα

Σβιόντεκ-Αράνγκο

Φριτζ-Μίκελσεν

(όχι πριν τις 02.00)

Σέλτον-Φαρία

Βαλεντόβα-Σβιτολίνα

Grandstand (18.00)

Τρουνγκελίτι-Μεντβέντεφ

Τσιτσιπάς-Αλιασίμ

Σαμπαλένκα-Γκίμπσον

(όχι πριν τις 02.00)

Γκοφ-Σαμσόνοβα

Σόνεγκο-Τιάφοου