Ο τρομερός Μπερουέ έστεψε την Λετονία U16 πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Λετονία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπέντζαμιν Μπερουέ, λύγισε την Γαλλία με 75-69 στον τελικό του Eurobasket U16, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ευρώπης σε επίπεδο παίδων.

Ο 16χρονος σέντερ της Λετονία, που αποτελεί φυσικά το next big thing του λετονικού μπάσκετ, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 22 πόντους (9/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 μπλοκ.

Όπως ήταν φυσικό ο Μπερουέ αναδείχθηκε ως ο MVP του τελικού, με τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να δείχνει το τεράστιο ταλέντο που διαθέτει, κυριαρχώντας κάτω από τα καλάθια.

Η Λετονοί δεν μπήκαν καλά στο ματς και βρέθηκαν να χάνουν με 21-19 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στο ημίχρονο με την διαφορά στον πόντο υπέρ των Γάλλων (33-32).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η Λετονία ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έκανε την ανατροπή με τον Μπερουέ σε πρωταγωνιστικό ρόλο και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο παίδων.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-32, 44-56, 69-75.