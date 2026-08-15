Όγδοος στην Ευρώπη ο Τσιάμης στα 44 του χρόνια (vid)

Στην όγδοη θέση του τριπλούν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος στα 44 του χρόνια βρέθηκε για ακόμη μία φορά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες στο Alexander Stadium, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 17 βαθμούς και τον κρύο αέρα να δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών.

Ο Τσιάμης ξεκίνησε δυνατά τον τελικό και στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 16,27 μ. με άνεμο 1,6 μ./δ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να τον διατηρήσει μέσα στην πρώτη οκτάδα και να του δώσει το δικαίωμα για ακόμη τρία άλματα.

Στη συνέχεια, ο αθλητής του Πάνου Μαρκιανίδη προσπάθησε να ανεβάσει την ταχύτητά του, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο άλμα και μία επίδοση πάνω από τα 16,50 μέτρα. Ωστόσο, οι υπόλοιπες πέντε προσπάθειές του ήταν άκυρες, με το 16,27 μ. της πρώτης να παραμένει η μοναδική έγκυρη επίδοσή του.

Για τον πολύπειρο Έλληνα πρωταθλητή αυτή ήταν η όγδοη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας τη μακρά παρουσία του στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Όλες οι συμμετοχές του Τσιάμη σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: