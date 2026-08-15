Όγδοος στην Ευρώπη ο Τσιάμης στα 44 του χρόνια (vid)

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες στο Alexander Stadium, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους 17 βαθμούς και τον κρύο αέρα να δυσκολεύει τις προσπάθειες των αθλητών.
Ο Τσιάμης ξεκίνησε δυνατά τον τελικό και στην πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 16,27 μ. με άνεμο 1,6 μ./δ., επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για να τον διατηρήσει μέσα στην πρώτη οκτάδα και να του δώσει το δικαίωμα για ακόμη τρία άλματα.
Στη συνέχεια, ο αθλητής του Πάνου Μαρκιανίδη προσπάθησε να ανεβάσει την ταχύτητά του, αναζητώντας ένα μεγαλύτερο άλμα και μία επίδοση πάνω από τα 16,50 μέτρα. Ωστόσο, οι υπόλοιπες πέντε προσπάθειές του ήταν άκυρες, με το 16,27 μ. της πρώτης να παραμένει η μοναδική έγκυρη επίδοσή του.
Για τον πολύπειρο Έλληνα πρωταθλητή αυτή ήταν η όγδοη συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας τη μακρά παρουσία του στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.
Όλες οι συμμετοχές του Τσιάμη σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα:
- 13ος το 2010
- 9ος το 2012
- 9ος το 2014
- 22ος το 2016
- 3ος το 2018
- 15ος το 2022
- 15ος το 2024
- 8ος το 2026