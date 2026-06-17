Δούκας: «Spoiler alert από το Τρεβίζο για το στέγαστρο στον Βοτανικό!» (vid)

Ο Χάρης Δούκας πήγε στο Τρεβίζο της Ιταλίας, στα εργοστάσια όπου κατασκευάζεται το στέγαστρο για το γήπεδο στον Βοτανικό, δίνοντας στον κόσμο μια πρώτη... γεύση από αυτό.

Το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ταξίδεψε στην Ιταλία και το Τρεβίζο προκειμένου να δει από κοντά τα εργοστάσια στα οποία θα κατασκευαστεί το στέγαστρο αλλά και η μεταλλική πεζογέφυρα του γηπέδου στον Βοτανικό.

«Είμαστε Αθήνα και κατευθυνόμαστε για Τρεβίζο. Ο λόγος; Πάμε στην εταιρεία Maeg, που έχει αναλάβει δύο πολύ κρίσιμες κατασκευές για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Την μεταλλική πεζογέφυρα και βεβαίως το στέγαστρο» ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή του βίντεο, ενώ μετά παρουσίασε πλάνα μέσα από τα εργοστάσια.

«Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο και πίσω μου βρίσκονται οι μεταλλικές λαμαρίνες. Αυτές εδώ είναι. Έχουν ήδη παραγγελθεί. Πάνω σε αυτές θα μπορέσεις να κρατηθεί το επίσης μεταλλικό στέγαστρο. Τα περισσότερα μηχανήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και η κάθε επεξεργασία πρέπει να έχει ακρίβεια χιλιοστού. Γι’ αυτό και δεν βλέπουμε τόσο πολλούς εργάτες, όσο συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Φεύγουμε από το κεντρικό εργοστάσιο. Εδώ υπάρχει το υλικό με το οποίο θα φτιαχτεί η μεταλλική κατασκευή για το στέγαστρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς επεξεργασίες θα γίνουν στα επόμενα εργοστάσια.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο εργοστάσιο της Maeg. Στον συγκεκριμένο χώρο θα γίνει το βάψιμο, η βαφή του στεγάστρου» ανέφερε στην συνέχεια, δίνοντας έτσι στον κόσμο του Παναθηναϊκού μια εικόνα από τα όσα έρχονται.

Η ανάρτησή του: