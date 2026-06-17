Oύτε στο Wimbledon ο Μουζέτι - Στο κυρίως ταμπλό ο Μπερετίνι

Μετά το Roland Garros, ο Λορέντζο Μουζέτι θα χάσει φέτος και το Wimbledon, λόγω του τραυματισμού του στον μηρό.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πορεία της αποκατάστασής μου μετά τον τραυματισμό που υπέστην στη Ρώμη: η αποθεραπεία εξελίσσεται πολύ καλά και τα ιατρικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά», έγραψε στο Instagram. «Δυστυχώς, καθώς δεν έχω ακόμη καταφέρει να ξεκινήσω ένα πλήρες πρόγραμμα αθλητικής προπόνησης, και ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξαμε στη δύσκολη απόφαση ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στο Wimbledon φέτος. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή. Προτεραιότητά μου είναι να επιστρέψω στα γήπεδα στο 100% των δυνατοτήτων μου. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή στήριξή σας — θα τα πούμε σύντομα».

Ο Μουζέτι δεν αγωνίστηκε ούτε στο Παρίσι, ενώ εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού τον προημιτελικό απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, την ώρα που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 σετ!

Το καλό για τον 24χρονο Ιταλό, Νο.15 στον κόσμο, είναι ότι πέρυσι έχασε στον πρώτο γύρο του Wimbledon, οπότε δε θα υποστεί μεγάλη απώλεια βαθμών.

Με την απόσυρσή του, μάλιστα, θα μπει στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon ο συμπατριώτης του Ματέο Μπερετίνι, που ήταν... στην αναμονή!