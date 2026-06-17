Πάκσι: Η ανερχόμενη δύναμη του μαγυάρικου ποδοσφαίρου δίχως ξένο παίκτη στο ρόστερ!

Το SDNA σκιαγραφεί το αγωνιστικό προφίλ της ανερχόμενης δύναμης του ουγγρικού ποδοσφαίρου Πάκσι, την οποία θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στον 2ο Προκριματικό Γύρο του Conference League. Η κατακόρυφη άνοδος από το 2020, η εμπιστοσύνη σε αποκλειστικά Μαγυάρους ποδοσφαιριστές και ο στόχος της συμμετοχής σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Η Πάκσι, η οποία εδρεύει στην πόλη Πάκς της Ουγγαρίας, ιδρύθηκε το 1952 και χρώματα της είναι το πράσινο και το λευκό. Αξίζει να σημειωθεί πως πως για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετείχε στη μεγάλη κατηγορία του μαγυάρικου ποδοσφαίρου το 2006. Έκτοτε έχει συνεπή παρουσία στο πρωτάθλημα στηριζόμενη αποκλειστικά σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα φέρει το παρατσούκλι «Atomcsapat» λόγω του πυρηνικού εργοστασίου στην πόλη



Η πρώτη μεγάλη διάκριση ήρθε τη σεζόν 2010–11, όταν η Πάκσι τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και εξασφάλισε συμμετοχή στο Europa League. Μάλιστα έφτασε μέχρι τον Γ΄ Γύρο όπου αποκλείστηκε από την Χαρτς! Κάνοντας σταθερά βήματα προόδου έφτασε στο σημείο το 2020 να εξελιχθεί σε πιο ανταγωνιστική δύναμη.

Η σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου μέχρι σήμερα είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου Ουγγαρίας το 2023–24, το πρώτο μεγάλο τρόπαιο, καταλαμβάνοντας παράλληλα την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Το 2024–25 επανέλαβε την επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την άνοδό της στο εγχώριο ποδοσφαιρικό επίπεδο!

Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει συμμετάσχει σε Europa League και Conference League, σημειώνοντας προκρίσεις απέναντι σε ομάδες όπως οι Τρόμσο, AEK Λάρνακας και Μάριμπορ, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη σε φάση ομίλων.

Η έδρα της είναι το «Fehérvári úti Stadion» χωρητικότητας περίπου 5.000 θεατών. Πλέον θεωρείται θεωρείται μια από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ουγγρικού ποδοσφαίρου καταλαμβάνοντας στην περυσινή σεζόν την τρίτη θέση της τελική βαθμολογίας πίσω από Γκιορ και Φερεντσβάρος με απολογισμό 15 νίκες, 8 ισοπαλίες και 10 ήττες.

Στον πάγκο της βρίσκεται από το 2023 ο 64χρονος, άλλοτε διεθνής χαφ Γκιόργκι Μπογκνάρ, ο οποίος από το 1997 εργάζεται αποκλειστικά σε συλλόγους της πατρίδας του. Η Πάκσι αγωνίζεται σε σχηματισμό 3-5-2, δίνοντας βαρύτητα στους γρήγορους wing-backs που διαθέτει.

Πρόκειται για ομάδα που βασίζεται στο σύνολο, με τον 39χρονο επιθετικό και δεύτερο σκόρερ της ομάδας Ντάνιελ Μπόντε (10 γκολ στο πρωτάθλημα) και τον χαφ Ακος Βίντεκερ να ξεχωρίζουν.

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και για τον 22χρονο σέντερ μπακ Γκαμπόρ Βας, ο οποίος είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, η οποία όμως δεν ξεπερνά τις 700.000 ευρώ, αλλά και για τον Γιάνος Χαν με 11 γκολ.