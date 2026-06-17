Έκλεισε στον Πανιώνιο ο Καμαριανός

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Πανιώνιος έκλεισε τον Νίκο Καμαριανό, με τον Έλληνα άσο να ενισχύει την προσπάθεια των «κυανέρυθρων» στην Elite League.

Σε όλα τα μέτωπα χτυπάει πλέον ο Πανιώνιος, με τον Νίκο Καραγιάννη και το επιτελείο του να σχεδιάζουν λεπτομερώς το ρόστερ των «κυανέρυθρων» για τη νέα σεζόν προκειμένου να επαναφέρουν τον «Ιστορικό» στα μεγάλα σαλόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Πανιώνιος συμφώνησε με τον Νίκο Καμαριανό, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα της Καρδίτσας σε πρωτάθλημα και Basketball Champions League.

O Έλληνας φόργουορντ διαθέτει πλούσια εμπειρία από την Α1, καθώς έχει εκτός από την Θεσσαλική ομάδα έχει αγωνιστεί σε ΑΕΚ, Κολοσσό Ρόδου και ΠΑΟΚ, ενώ από το 2018 ως το 2020 φόρεσε την φανέλα του Πανιωνίου.