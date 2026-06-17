Χαλκιδική - Λούνα παρκ: Νέες ποινικές διώξεις στην έκπτωτη δήμαρχο Κασσάνδρας και σε έξι ακόμη άτομα

Νέες ποινικές διώξεις κατά της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας, και άλλων έξι αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων του δήμου, ασκούνται από την αντιεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για το δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής που σκοτώθηκε ένας 19χρονος, τον Αύγουστο του 2024.

Ειδικότερα ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά επτά προσώπων κι ανάμεσά σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι- προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης δύο μηχανικοί.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν μηνυθεί από τον πατέρα του 19χρονου.

Η μήνυση (έγκληση) αφορούσε, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, συνδεόμενο με πράξεις και παραλείψεις ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια του λούνα - παρκ.

Η συγκεκριμένη έγκληση είχε απορριφθεί από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής με το σκεπτικό ότι μεταξύ των διαπιστωθεισών πράξεων και παραλείψεων και του επελθόντος αποτελέσματος του θανάτου δεν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια.

Ωστόσο, αντεισαγγελέας Εφετών είχε διαφορετική άποψη όμως και έκανε δεκτή (ως ουσιαστικά βάσιμη) την προσφυγή τού μηνυτή πατέρα κατά της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης.

Σύμφωνα με το thestival με διάταξή του είχε παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν τα εγκαλούμενα πρόσωπα τέλεσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Μετά το πέρας της έρευνας και την αξιολόγησης των ευρημάτων της, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής να απαγγελθεί κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πράξη που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω πρόσωπα έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με άλλη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), υπόθεση που έχει προσδιοριστεί να δικαστεί στο τέλος του έτους στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου).

Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ

Για τον θάνατο του 19χρονου, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών μετά από πολύμηνη δίκη καταδίκασε το περασμένο Σάββατο τέσσερα πρόσωπα σε ποινές που φτάνουν τα ισόβια. Συγκεκριμένα με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών) καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, σε κάθειρξη 9 ετών η σύζυγος του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), σε κάθειρξη 6 ετών ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (με την ονομασία «Crazy Dance») και σε κάθειρξη 13 ετών ο μηχανολόγος - μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος.

Πηγή: cnn.gr