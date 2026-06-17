«Κλειδώνει» το πρόγραμμα των φιλικών του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα των φιλικών του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία...

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Ζαλτμπόμελ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας έχουν προγραμματιστεί συνολικά τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 1/ 4/ 7 και 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής είχαν «κλειδώσει» το φιλικό στις 4 Ιουλίου με τη Βέστερλο και στις 7 του μήνα με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Και τα δύο παιχνίδια επρόκειτο να διεξαχθούν στο προπονητικό κέντρο, εκεί όπου θα προπονείται καθημερινά η ομάδα.

Σήμερα, προστέθηκε και αυτό κόντρα στη Μπέβερεν, 1η του Ιούλη στο Ζαλτμπόμελ, ενώ οι Θεσσαλονικείς περιμένουν να οριστικοποιηθεί και ένα φιλικό με την Τβέντε στις 11/7, το οποίο δεν είχε κλειστεί ακόμη καθώς η Τβέντε ήταν πιθανή αντίπαλος στην Ευρώπη. Αν και εφόσον οριστικοποιηθεί, θα γίνει σε άλλο γήπεδο...