Σερβία: Στην προεπιλογή των προκριματικών ο Γιόκιτς, εκτός ο Μιλουτίνοφ

Πέρα από τον σέντερ των Νάγκετς, κλήθηκαν δύο ακόμη ΝΒΑers, ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς. Εκτός κλήσεων έμειναν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, καθώς και οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Νίκολα Τόπιτς και Νίκολα Κάλινιτς.
Η Σερβία θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την Ελβετία στις 2 Ιουλίου πριν επιστρέψει στην έδρα της για έναν αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο Βελιγράδι στις 6 Ιουλίου. H προετοιμασία θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου. Πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων, η Σερβία θα παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Τσεχίας στις 27 Ιουνίου.
Οι 17 «εκλεκτοί» του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς
- Βασίλς Μίτσιτς (Χάποελ)
- Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι)
- Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Γιόβαν Νόβακ (Σζετσίν)
- Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν)
- Φίλιπ Μπάρνα (FMP)
- Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Νίκολα Τζούριτσιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Ντέιβιαν Ντέιμπιτς (Ερυθρός Αστέρας)
- Στέφαν Μομίροφ (Σπάρτακ)
- Τριστάν Βούκσεβιτς (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)
- Νίκολα Τανάσκοβιτς (Μπούντουτσνοστ)
- Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)
- Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς (Ιγκόκεα)
- Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)
- Ντούσαν Ρίστιτς (Μπρέιβ Θάντερς)
- Ούρος Πλάβτσιτς (Μπαντίρμα)
The Joker is back on Serbia duty 🇷🇸🫡— FIBA Basketball (@FIBA) June 17, 2026
Orlovi's preliminary roster for the Window 3 of #FIBAWC Qualifiers features Nikola Jokic 🃏 pic.twitter.com/MsREbM7jDe