Σερβία: Στην προεπιλογή των προκριματικών ο Γιόκιτς, εκτός ο Μιλουτίνοφ

Το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς ξεχωρίζει στην προεπιλογή των παικτών της εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον προσεχή Ιούλιο. Εκτός είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Πέρα από τον σέντερ των Νάγκετς, κλήθηκαν δύο ακόμη ΝΒΑers, ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς. Εκτός κλήσεων έμειναν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, καθώς και οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Νίκολα Τόπιτς και Νίκολα Κάλινιτς.

Η Σερβία θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την Ελβετία στις 2 Ιουλίου πριν επιστρέψει στην έδρα της για έναν αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο Βελιγράδι στις 6 Ιουλίου. H προετοιμασία θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου. Πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων, η Σερβία θα παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Τσεχίας στις 27 Ιουνίου.

Οι 17 «εκλεκτοί» του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς

Βασίλς Μίτσιτς (Χάποελ)

Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι)

Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας)

Γιόβαν Νόβακ (Σζετσίν)

Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν)

Φίλιπ Μπάρνα (FMP)

Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας)

Νίκολα Τζούριτσιτς (Ερυθρός Αστέρας)

Ντέιβιαν Ντέιμπιτς (Ερυθρός Αστέρας)

Στέφαν Μομίροφ (Σπάρτακ)

Τριστάν Βούκσεβιτς (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)

Νίκολα Τανάσκοβιτς (Μπούντουτσνοστ)

Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)

Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς (Ιγκόκεα)

Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)

Ντούσαν Ρίστιτς (Μπρέιβ Θάντερς)

Ούρος Πλάβτσιτς (Μπαντίρμα)