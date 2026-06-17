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Σερβία: Στην προεπιλογή των προκριματικών ο Γιόκιτς, εκτός ο Μιλουτίνοφ

Μπάσκετ
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Το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς ξεχωρίζει στην προεπιλογή των παικτών της εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον προσεχή Ιούλιο. Εκτός είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Πέρα από τον σέντερ των Νάγκετς, κλήθηκαν δύο ακόμη ΝΒΑers, ο Νίκολα Γιόβιτς και ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς. Εκτός κλήσεων έμειναν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, καθώς και οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Νίκολα Τόπιτς και Νίκολα Κάλινιτς.

Η Σερβία θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την Ελβετία στις 2 Ιουλίου πριν επιστρέψει στην έδρα της για έναν αγώνα με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στο Βελιγράδι στις 6 Ιουλίου. H προετοιμασία θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου. Πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων, η Σερβία θα παίξει φιλικό αγώνα εναντίον της Τσεχίας στις 27 Ιουνίου.

Οι 17 «εκλεκτοί» του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς

  • Βασίλς Μίτσιτς (Χάποελ)
  • Αλέκσα Αβράμοβιτς (Ντουμπάι)
  • Στέφαν Μιλιένοβιτς (Ερυθρός Αστέρας)
  • Γιόβαν Νόβακ (Σζετσίν)
  • Άριαν Λάκιτς (Παρτίζαν)
  • Φίλιπ Μπάρνα (FMP)
  • Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας)
  • Νίκολα Τζούριτσιτς (Ερυθρός Αστέρας)
  • Ντέιβιαν Ντέιμπιτς (Ερυθρός Αστέρας)
  • Στέφαν Μομίροφ (Σπάρτακ)
  • Τριστάν Βούκσεβιτς (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)
  • Νίκολα Τανάσκοβιτς (Μπούντουτσνοστ)
  • Νίκολα Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ)
  • Στραχίνια Γκαβρίλοβιτς (Ιγκόκεα)
  • Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς)
  • Ντούσαν Ρίστιτς (Μπρέιβ Θάντερς)
  • Ούρος Πλάβτσιτς (Μπαντίρμα)
Σερβία: Στην προεπιλογή των προκριματικών ο Γιόκιτς, εκτός ο Μιλουτίνοφ