Η Ρεάλ ζητά από την UEFA να ανοίξει ξανά τον φάκελο Νεγκρέιρα

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα αποκτά πλέον νέες διαστάσεις, καθώς οι «μερένγκες» προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή και βαρύνουσας σημασίας παρέμβαση σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα.

Ο σύλλογος της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επίσημο έγγραφο στα πειθαρχικά όργανα της UEFA, ζητώντας την επανέναρξη της έρευνας που είχε ανοίξει για την υπόθεση και την εξέταση ενδεχόμενων πειθαρχικών κυρώσεων κατά της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε η Ρεάλ, νέα στοιχεία που έχουν προκύψει ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις γύρω από τις πολυετείς πληρωμές που φέρεται να πραγματοποιούσε η καταλανική ομάδα προς τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Η διοίκηση των Μαδριλένων υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μόνο ένα ζήτημα οικονομικών συναλλαγών, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας του αθλητισμού. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι καταγγελλόμενες πρακτικές συνιστούν έναν σοβαρό κίνδυνο για την ακεραιότητα των διοργανώσεων και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της διαιτησίας.

Για τον λόγο αυτό, η Ρεάλ καλεί την UEFA να ενεργοποιήσει εκ νέου τις πειθαρχικές διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της εκκρεμότητας πλήττει την εικόνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και των θεσμών που το διοικούν.

Παράλληλα, ο ισπανικός σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβασή του δεν σχετίζεται με την ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία, αλλά αφορά αποκλειστικά το αθλητικό και πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης. Η Ρεάλ τονίζει ότι η UEFA διαθέτει αυτόνομη δικαιοδοσία και οφείλει να εξετάσει αν έχουν παραβιαστεί οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότητας των όρων ανταγωνισμού και της ορθής λειτουργίας των διοργανώσεων.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με τη δέσμευση του συλλόγου να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και να προχωρά σε κάθε απαραίτητη ενέργεια που, κατά την κρίση του, συμβάλλει στην προάσπιση της νομιμότητας και των θεμελιωδών αξιών του ποδοσφαίρου.

Με τη νέα αυτή κίνηση, η Ρεάλ Μαδρίτης ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους απέναντι στην Μπαρτσελόνα, μεταφέροντας τη διαμάχη από τα γήπεδα στις αίθουσες των θεσμικών οργάνων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μια αντιπαλότητα που δείχνει να μην έχει τέλος.