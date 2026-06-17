Ηρακλής: Ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ έδωσε το σύνθημα για τα διαρκείας (vid)

Ένα βίντεο με τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ, τον θρύλο του μπασκετικού Ηρακλή, έδωσε στη δημοσιότητα η κυανόλευκη ΚΑΕ για να προωθήσει τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν.

Ο εκ των κορυφαίων σκόρερ της ελληνικής λίγκας, ο Ντέιβιντ Ίνγκραμ, βρέθηκε στο Ιβανώφειο και έδωσε το σύνθημα για τα διαρκείας του Ηρακλή, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«H αναμονή τελείωσε. Εγώ βρήκα τη θέση μου. Η μόνη ερώτηση είναι, ποια είναι η δική σου θέση;» αναφέρει στο μήνυμά του ο σπουδαίος βετεράνος Αμερικανός σκόρερ του Ηρακλή.

Να σημειωθεί πως προσωρινά το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) το σύστημα με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια «έπεσε» προσωρινά λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας από τους φιλάθλους του Ηρακλή, οι οποίοι ήθελαν να εξασφαλίσουν έγκαιρα εισιτήριο διαρκείας.