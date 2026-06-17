Παναθηναϊκός: Οι απόντες της πρώτης ημέρας - Πότε ενσωματώνονται οι διεθνείς, ποιοι έχουν ειδική άδεια

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν, με αρκετούς παίκτες να ενσωματώνονται σε αυτή αύριο και τις επόμενες ημέρες.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν στις 10:00 το πρώτο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 15:00, ενώ στις 18:00 θα λάβει χώρα και η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Από εκεί και πέρα, αύριο θα γίνει ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών, ενώ την Κυριακή θα αρχίσει η ενσωμάτωση των υπόλοιπων παικτών. Τότε θα μπουν στο πρόγραμμα οι Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς.

Την Δευτέρα, ημέρα της αναχώρησης της αποστολής για την Ολλανδία, θα ενταχθεί στην αποστολή και ο Τσιριβέγια, που έχει ειδική άδεια λόγω του γάμου του.

Με ειδική άδεια απουσιάζουν επίσης οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι και Βιλένα, ενώ ο Πελίστρι βρίσκεται με Εθνική Ουρουγουάης στο Μουντιάλ.